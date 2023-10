Estou indo à guerra por Israel, mas os palestinos não são meus inimigos; leia o artigo

THE NEW YORK TIMES - Eu estava em Austin, Texas, a trabalho, no sábado, quando recebi um telefonema do meu comandante nas Forças de Defesa de Israel (IDF) para retornar a Israel e ir para a linha de frente. Não hesitei. Eu sabia que os cidadãos do meu país estavam correndo um perigo real. Meu dever, acima de tudo, é participar da luta contra aqueles que desencadearam um massacre contra meu povo. Embarquei no primeiro voo que encontrei saindo de Austin para voltar para casa e me juntar às reservas da IDF, onde sirvo como oficial de comando de operações de brigada.

Durante o longo voo para Israel, minha mente não conseguia descansar. Eu estava tentando escrever meus sentimentos e pensamentos sobre tudo o que estava acontecendo - e tudo o que estava prestes a acontecer - em meu amado país.

Pouco a pouco, as dimensões dos horrores do ataque mais brutal que os israelenses sofreram desde a criação do Estado estavam sendo reveladas. Centenas de terroristas do Hamas massacraram mais de 1,2 mil pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos. Cerca de 150 cidadãos e soldados foram levados em cativeiro. Não há nada no mundo que possa justificar o assassinato de centenas de pessoas inocentes.

Mas eu gostaria de dizer uma coisa claramente, antes de ir para a batalha: não existe essa coisa de “inevitável”. Essa guerra poderia ter sido evitada e ninguém fez o suficiente para evitá-la. Israel não fez o suficiente para estabelecer a paz. Nós simplesmente conquistamos os territórios palestinos na Cisjordânia, expandimos os assentamentos ilegais e impusemos um cerco de longo prazo à Faixa de Gaza.

Há 56 anos, Israel vem submetendo os palestinos a um regime militar opressivo. Em meu livro “Love Israel, Support Palestine” (Ame Israel, apoie a Palestina), escrevi: “A sociedade israelense precisa se fazer perguntas muito importantes sobre onde e por que o sangue de seus filhos e filhas foi derramado. Uma minoria religiosa messiânica nos arrastou para um pântano lamacento, e estamos seguindo-a como se fosse o flautista de Hamelin”. Quando escrevi essas palavras no ano passado, não percebi o quanto estávamos mergulhados na lama e quanto sangue mais poderia ser derramado em tão pouco tempo.

Agora vou defender meu país contra inimigos que querem matar meu povo. Nossos inimigos são as organizações terroristas mortais que estão sendo controladas por extremistas islâmicos.

Os palestinos não são o inimigo. Os milhões de palestinos que vivem bem aqui ao nosso lado, entre o Mar Mediterrâneo e a Jordânia, não são nossos inimigos. Assim como a maioria dos israelenses quer viver uma vida calma, pacífica e digna, os palestinos também querem. Tanto os israelenses quanto os palestinos estão sob o domínio de uma minoria religiosa há décadas. Em ambos os lados, as posições intratáveis de um pequeno grupo nos arrastaram para a violência. Não importa quem é mais cruel ou mais impiedoso. As ideologias de ambos alimentaram esse conflito, causando a morte de muitos civis inocentes.

Como major da reserva, é importante para mim deixar claro que, nessa nova guerra já imparável, não podemos permitir que o massacre de israelenses inocentes resulte no massacre de palestinos inocentes. Israel deve se lembrar de que há mais de dois milhões de pessoas vivendo na Faixa de Gaza. A grande maioria delas é inocente. Israel deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar a morte de pessoas inocentes e se concentrar na destruição do exército do Hamas.

Essa guerra, como outras anteriores, terminará mais cedo ou mais tarde. Não tenho certeza se voltarei vivo dela, mas sei que um minuto após o término da guerra, tanto israelenses quanto palestinos terão de fazer contas com os líderes que os conduziram a esse momento. Precisamos acordar e não deixar que os extremistas governem. Palestinos e israelenses devem denunciar os extremistas que são movidos pelo fanatismo religioso. Os israelenses terão de expulsar do poder o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e seu círculo de extrema direita, e os palestinos terão de expulsar a liderança do Hamas.

Tento buscar fragmentos de esperança. A Guerra do Yom Kippur, a guerra mais difícil que Israel conheceu até esta semana, começou de surpresa em 1973. Depois que um acordo de paz entre Israel e o Egito foi finalmente assinado em 1979, a fronteira com o Egito - que antes era o local dos mortos e feridos - tornou-se uma fronteira de paz.

Os israelenses devem entender que não há maior ativo de segurança do que a paz. O exército mais forte não pode proteger o país da mesma forma que a paz o faz. Essa guerra atual prova isso mais uma vez. Israel seguiu o caminho da guerra por muito tempo.

No final, depois que todos os israelenses e palestinos mortos forem enterrados, depois que terminarmos de lavar os rios de sangue, as pessoas que compartilham um lar nesta terra terão de entender que não há outra opção a não ser seguir o caminho da paz. É aí que está a verdadeira vitória.

*Cohen é major da reserva das Forças de Defesa de Israel e autor do livro “Love Israel, Support Palestine” (Ame Israel, apoie a Palestina)