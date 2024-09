EUA anunciam nova ajuda militar de 250 milhões de dólares para a Ucrânia

No mesmo encontro, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, já havia pedido mais armas aos aliados ocidentais para repelir as forças russas do seu território, particularmente na região de Donetsk, no leste do país.

“O mundo tem sistemas de defesa aérea suficientes para garantir que o terrorismo russo não tenha resultados”, declarou o líder ucraniano na base aérea de Ramstein, oeste da Alemanha. “Estimulo-os a colaborar mais ativamente conosco na defesa aérea”, insistiu. Zelensky também pediu a autorização do uso de armas de longo alcance “não apenas em território ucraniano ocupado, mas também em território russo”. /AFP