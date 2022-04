EUA anunciam US$ 100 milhões em ajuda militar adicional para a Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou nesta terça-feira, 5, o envio de mais US$ 100 milhões em ajuda militar à Ucrânia, em meio a relatos de atrocidades cometidas por forças russas invasoras.

“Autorizei, conforme delegado pelo presidente hoje cedo, o envio imediato de mais de US$ 100 milhões em assistência de segurança para atender à necessidade urgente da Ucrânia de sistemas de blindagem adicionais”, declarou Blinken em comunicado.

Blinken acrescentou que “o mundo ficou chocado e horrorizado com as atrocidades cometidas pelas forças russas em Bucha e em toda a Ucrânia”.

Em um comunicado separado, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os fundos adicionais seriam usados “para atender à necessidade urgente da Ucrânia de sistemas adicionais de blindagem Javelin”.

Os ucranianos têm usado “mísseis portáteis de forma muito eficaz para defender seu país”, enfatizou.

Em 1º de abril, o Pentágono anunciou mais US$ 300 milhões em assistência militar.

Kirby disse que a última parcela de ajuda militar dos EUA atingiu “mais de US$ 1,7 milhão desde o início da invasão premeditada e não provocada da Rússia em 24 de fevereiro”, totalizando mais de US$ 2,4 milhões desde o início do mandato do presidente Joe Biden. /AFP