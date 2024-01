EUA atingem locais de milícias iraquianas e mísseis anti-navios no Iêmen

WASHINGTON - As forças armadas dos Estados Unidos atingiram três instalações no Iraque e dois mísseis anti-navio no Iêmen operados por milícias apoiadas pelo Irã, que continuam a instigar ataques contra funcionários e navios americanos na região.

Os ataques no Iraque e no Iêmen tiveram como alvo locais que, segundo os EUA, estão envolvidos nos ataques contra as forças norte-americanas no Iraque e na Síria e estavam ameaçando embarcações militares e comerciais dos EUA no Mar Vermelho.

Nesta imagem fornecida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, um Typhoon FGR4 da Força Aérea Real decola para realizar ataques aéreos contra alvos militares Houthi no Iêmen, da RAF Akrotiri, Chipre, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Foto: AS1 Jake Green RAF/Ministry of Defence via AP

PUBLICIDADE Em uma declaração na terça-feira, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, disse que os ataques no Iraque foram feitos sob a direção do presidente Joe Biden e tiveram como alvo instalações usadas pelo grupo de milícia Kataib Hezbollah, apoiado pelo Irã, e outros grupos afiliados ao Irã no Iraque. “Esses ataques de precisão são uma resposta direta a uma série de ataques escalonados contra o pessoal dos EUA e da Coalizão no Iraque e na Síria por milícias patrocinadas pelo Irã”, disse Austin. Esses ataques atingiram instalações da milícia em Jurf al-Sakhar, ao sul de Bagdá, al-Qaim e outro local não identificado no oeste do Iraque, disseram duas autoridades americanas.

No final da terça-feira, o Comando Central dos EUA anunciou que também havia atingido dois mísseis anti-navio Houthi que estavam apontados para o sul do Mar Vermelho e preparados para serem lançados.

“As forças dos EUA identificaram os mísseis nas áreas controladas pelos houthis no Iêmen e determinaram que eles representavam uma ameaça iminente às embarcações mercantes e aos navios da Marinha dos EUA na região”, disse o Comando Central.

Ambas as frentes - ataques terrestres no Iraque e na Síria e ataques marítimos originários do Iêmen - registraram um aumento significativo de lançamentos e contra-ataques nos últimos dias. No Iraque, os ataques dos EUA às instalações do Kataib Hezbollah ocorreram horas depois que os EUA disseram que os militantes dispararam dois drones de ataque unidirecional contra a Base Aérea de al-Asad, ferindo membros do serviço dos EUA e danificando a infraestrutura. E eles seguiram o ataque mais sério da milícia este ano contra a base aérea, quando lançou vários mísseis balísticos no sábado.

O Comando Central dos EUA disse que o alvo foram os quartéis-generais, depósitos e locais de treinamento do Kataib Hezbollah para foguetes, mísseis e drones de ataque unidirecional.

Nos ataques de drones de terça-feira contra al-Asad, as defesas dos EUA conseguiram interceptar o primeiro drone, mas ele caiu na base e o segundo drone atingiu a base, disseram autoridades dos EUA. Os ferimentos, incluindo lesões cerebrais traumáticas e inalação de fumaça, foram considerados leves. As autoridades falaram sob condição de anonimato para fornecer detalhes que não haviam sido anunciados publicamente.

Ataques orquestrados

Os ataques de terça-feira aos locais de lançamento de mísseis Houthi no Iêmen seguem uma operação conjunta da noite de segunda-feira, quando os EUA e o Reino Unido usaram mísseis Tomahawk lançados por navios de guerra e submarinos e jatos de combate para derrubar locais de armazenamento de mísseis Houthi, drones e lançadores.

Em ambas as frentes, as milícias apoiadas pelo Irã empregaram mísseis balísticos para atingir bases e navios dos EUA, o que marca uma escalada, disse Behnam Ben Taleblu, membro sênior da Fundação para a Defesa das Democracias, especializado em Irã. As milícias normalmente usam drones e foguetes para atacar. Teerã forneceu às milícias xiitas no Iraque mísseis balísticos de curto e curto alcance em 2019, disse Taleblu, mas até os ataques de novembro eles não haviam sido usados.

Durante o ataque em larga escala de sábado, vários mísseis balísticos e foguetes lançados por militantes apoiados pelo Irã visaram al-Asad, mas a maioria foi interceptada pelos sistemas de defesa aérea do local, disse Sabrina Singh, porta-voz do Pentágono, a repórteres na segunda-feira. Ela disse que outras munições atingiram a base.

Ataques na Síria e no Iraque aumentam as tensões em uma região que já está no limite

Ações dos Houthis no Mar Vermelho atingem comércio global e irritam americanos e europeus Al-Asad é uma grande base aérea no oeste do Iraque, onde as tropas dos EUA treinaram as forças de segurança iraquianas e agora coordenam as operações para combater o grupo Estado Islâmico. Singh disse que o ataque de sábado foi uma “barragem”. Foi a primeira vez, desde 20 de novembro, que as forças de representação iranianas no Iraque dispararam mísseis balísticos contra bases americanas no Iraque.

Uma coalizão de milícias que se autodenomina Resistência Islâmica no Iraque assumiu a autoria de vários ataques contra as forças dos EUA. O Kataib Hezbollah é um dos grupos dessa organização guarda-chuva.

O Irã também forneceu mísseis balísticos aos Houthis, e esse grupo é o primeiro representante iraniano a disparar mísseis balísticos de médio alcance e mísseis balísticos antinavio, disse Taleblu.

“Com relação ao Iêmen, pense nisso como uma intensificação do problema”, disse Taleblu./AP