A cidade mais ao norte dos Estados Unidos — Utqiagvik, Alasca — está prestes a mergulhar em meses de escuridão. Pense desta forma: quando o sol nascer novamente, um novo presidente estará ocupando a Casa Branca.

PUBLICIDADE A cidade de Utqiagvik, anteriormente conhecida como Barrow, tem uma população de pouco menos de 5 mil pessoas. Ela está situado ao longo de North Slope no Alasca, no oceano Ártico e fica a 71,17 graus de latitude norte — cerca de 531 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Isso significa que, por cerca de dois meses a cada ano, o sol fica abaixo do horizonte, levando a uma prolongada “noite polar”. O sol se porá às 13h27, horário local, em 18 de novembro, e não ressurgirá de seu longo sono até 22 de janeiro de 2025. É quando o sol nascerá às 13h15 no sul e se porá apenas 48 minutos depois. Os dias crescem rapidamente depois disso.

Até então, o céu pode assumir tons de azul ou violeta, parte do crepúsculo astronômico e civil, mas a luz do dia não progredirá além do anoitecer. Os meses de escuridão contribuem para um clima brutal e implacável.

Um quarto de todos os dias em Utqiagvik não passa de zero grau e as temperaturas quebram o congelamento apenas 37% do tempo. A escuridão também promove o desenvolvimento do vórtice polar estratosférico, um redemoinho de ar frio e descendente sobre o Polo Norte que influencia o clima do hemisfério norte.

Utqiagvik, no Alasca, vai entrar em período conhecido como 'noite polar' e seus habitantes não verão o nascer do sol por 64 dias. Foto: Bob Johnston/Creative Commons

No solstício de inverno, que será às 5h02, no horário do leste, em 21 de dezembro, o sol ainda estará 4,7 graus abaixo do horizonte ao meio-dia.

Devido à inclinação da Terra em seu eixo, as regiões no Círculo Polar Ártico podem permanecer de costas para o sol por dias, semanas ou até meses entre os equinócios de outono e primavera. O efeito é maior à medida que nos aproximamos dos polos.

Publicidade

Nos polos Norte e Sul, há apenas um nascer do sol e um pôr do sol por ano. O sol nasce no equinócio de primavera e se põe no equinócio de outono. No Polo Norte, isso significa luz do dia entre março e setembro. Durante o outono e o inverno, a escuridão dura seis meses; a única luz vem das estrelas, da lua e do brilho esmeralda da aurora boreal.

Surpreendentemente, todos os locais na Terra têm a mesma duração de luz solar todos os anos, mais ou menos por causa de montanhas, vales e outras características topográficas. Utqiagvik tem aproximadamente o mesmo número de horas de luz solar que Miami, Sydney e Moscou; tudo se equilibra. Na linha do equador, cada dia tem aproximadamente 12 horas de duração, com flutuações sazonais ampliadas quanto mais se avança em direção aos polos.

A diferença? O ângulo dessa luz solar e, portanto, a intensidade. A luz solar em locais de alta latitude brilha de um ângulo baixo no céu. Isso significa que a mesma quantidade de luz é espalhada por uma área muito maior e não é tão forte. Isso significa que não tem muito efeito de aquecimento.

Utqiagvik recebe seu sol no verão, quando o brilho reina 24 horas por dia na “terra do sol da meia-noite”. A cidade, por exemplo, desfrutará de luz natural infinita entre 11 de maio e 19 de agosto de 2025.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.