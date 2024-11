LONDRES (AP) - Um relógio de bolso em ouro oferecido ao capitão do navio que resgatou 700 sobreviventes do Titanic foi vendido em leilão por quase 1,56 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 11,5 milhões), estabelecendo um recorde de recordações do naufrágio do navio. O relógio de 18 quilates da Tiffany & Co. foi oferecido por três mulheres sobreviventes ao capitão Arthur Rostron por ter desviado seu navio de passageiros, o RMS Carpathia, para as salvar centenas de pessoas depois que o Titanic bateu num iceberg e afundou-se no Atlântico Norte na sua viagem inaugural em 1912.

A leiloeira que vendeu, no sábado, o relógio a um colecionador particular dos Estados Unidos disse que é o valor mais alto pago por uma peça de recordação do Titanic. O preço inclui impostos e taxas pagas pelo comprador. O relógio foi oferecido a Rostron pela viúva de John Jacob Astor, o homem mais rico a morrer no desastre, e pelas viúvas de dois outros homens de negócios ricos que se afundaram com o navio. O relógio de bolso de Astor, que se encontrava no seu corpo quando foi recuperado sete dias após o naufrágio do navio, superou o recorde anterior estabelecido de preço mais elevado pago por uma recordação do Titanic, vendido por US$ 1,5 milhão pela mesma casa de leilões em abril.

Relógio de bolso em ouro dado ao capitão que salvou centenas de sobreviventes do Titanic Foto: Andrew Aldridge/AP

“Todos os homens, mulheres e crianças tinham uma história para contar”

O leiloeiro Andrew Aldridge afirmou que o fato de souvenires do Titanic terem estabelecido dois recordes este ano demonstra o fascínio duradouro pela históriado navio. “Todos os homens, mulheres e crianças tinham uma história para contar, e essas histórias são contadas mais de um século depois por meio das recordações”, afirmou.

Rostron foi considerado um herói pelas suas ações na noite em que o Titanic afundou e a sua tripulação foi reconhecida pela sua bravura. O Carpathia navegava de Nova York para o mar Mediterrâneo quando um operador de rádio ouviu um pedido de socorro do Titanic nas primeiras horas de 15 de abril de 1912 e acordou Rostron na sua cabine.

Rostron fez meia volta do seu navio e dirigiu-se a todo o vapor para o navio condenado, navegando através de icebergues até chegar lá. Na altura em que o Carpathia chegou, o Titanic tinha afundado e 1.500 pessoas tinham morrido. Mas a tripulação localizou 20 botes salva-vidas, resgatou mais de 700 passageiros e os levou de volta a Nova Iorque.

Rostron foi agraciado com a Medalha de Ouro do Congresso dos EUA pelo presidente William Howard Taft e, mais tarde, nomeado cavaleiro pelo Rei George V, do Reino Unido. Madeleine Astor, que tinha sido ajudada pelo marido a entrar em um barco salva-vidas, ofereceu o relógio ao capitão em um almoço na sua mansão da Quinta Avenida, em Nova York.

Verso do relógio de ouro oferecido ao capitão Rostron; a inscrição afirma que o presente foi oferecido “com a sincera gratidão e apreço de três sobreviventes” Foto: Andrew Aldridge/AP

A inscrição no relógio diz que foi oferecido “com a sincera gratidão e apreço de três sobreviventes”. “Foi apresentada principalmente em agradecimento pela bravura de Rostron em salvar aquelas vidas”, disse Aldridge. “Sem Rostron, aquelas 700 pessoas não teriam sobrevivido.”

