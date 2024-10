EUA defendem ataque de Israel ao Irã e dizem que foram avisados com antecedência

Uma fonte do governo americano disse ao jornal The New York Times que Israel havia alertado as autoridades do governo Biden antes dos ataques, mas se recusaram a dizer quanto aviso foi dado. Nos últimos dias, as autoridades da Casa Branca e do Pentágono consultaram Israel de perto sobre o escopo e o tipo de alvos que Israel lançaria contra o Irã.

No começo do mês, as autoridades americanas se incomodaram com o fato de Israel não ter avisado Washington com antecedência sobre o ataque que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.