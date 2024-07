Um monólito espelhado de quase 2,5 metros de altura, que apareceu misteriosamente em uma fazenda na pequena cidade de Bellvue, no norte do estado do Colorado, nos Estados Unidos, foi removido pelos donos da propriedade, segundo a CBS News.

Em uma publicação nas redes sociais, os proprietários, que, segundo a CBS News, mantêm um restaurante chamado Howling Cow Cafe do outro lado da rua onde o monólito estava localizado, afirmam que retiraram a estrutura “devido ao fluxo esmagador de pessoas na fazenda”. O restaurante também estaria extremamente ocupado com os espectadores que viajavam para ver a estrutura, afirma a emissora.

Monólito Colorado Foto: @howlingcowcafe via Instagram

Não se sabe quem colocou o monólito ali. O perfil do estabelecimento publicou fotos do monólito sendo removido do local. Na mesma postagem, eles afirmam que irão guardar a estrutura e que, se o dono quiser recuperá-lo, é só enviar um e-mail.