Funcionários federais americanos dizem que incêndios queimaram mais de 730 mil hectares. Com a fumaça escurecendo os céus, as autoridades refinaram as zonas de evacuação, alertaram sobre a péssima qualidade do ar e instaram as pessoas a estarem preparadas para fugir com pouco aviso. Só nesta semana, milhares de pessoas foram instruídas a evacuar, e a névoa dos incêndios flutuou pelo continente.

O incêndio em expansão no norte da Califórnia, conhecido como incêndio Park, se expandiu rapidamente para mais de 125 mil hectares nos condados de Butte, Tehama e Shasta, tornando-se o maior do país, disseram os bombeiros. O crescimento do incêndio desencadeou uma nova onda de ordens e avisos de evacuação na sexta-feira, de acordo com o Cal Fire.