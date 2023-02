EUA monitoraram balão espião da China desde seu lançamento

Quando o balão espião chinês cruzou o espaço aéreo americano no fim do mês passado, as agências militares e de inteligência dos Estados Unidos já o tinham rastreado por quase uma semana, observando-o decolar de sua base perto da costa sul da China. A informação revela que Washington tinha conhecimento do objeto mais cedo do que foi previamente conhecido.

Leia também Óvnis abatidos nos EUA e Canadá eram inofensivos, diz Casa Branca

Os monitores dos EUA observaram enquanto o balão se acomodava em uma rota de voo que parecia ter sobrevoado o território americano de Guam. Mas em algum lugar ao longo dessa rota para o leste, o objeto deu uma guinada inesperada para o norte, de acordo com várias autoridades dos EUA, que disseram que os analistas estão examinando a possibilidade de que a China não pretendia penetrar no coração americano com seu dispositivo de vigilância aérea.

O balão flutuou sobre as Ilhas Aleutas, no Alasca, a milhares de quilômetros de Guam, depois sobrevoou o Canadá, onde encontrou ventos fortes que parecem ter empurrado o balão para o sul, para a parte continental dos EUA, disseram as autoridades, falando sob condição de anonimato para descrever inteligência sensível. Um caça dos EUA atirou no balão na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro, uma semana depois de cruzar o Alasca.

Em imagem de arquivo, o balão chinês é avistado sobre Billings, Montana Foto: Chase Doak/AFP - 1/02/2023

Este novo relato sugere que a crise internacional que se seguiu, que aumentou as tensões entre Washington e Pequim, pode ter sido, pelo menos em parte, resultado de um erro.

O Exército Popular de Libertação (PLA) já havia enviado balões de espionagem sobre Guam antes, assim como sobre o Havaí, para monitorar as instalações militares dos EUA, disseram autoridades. Mas o sobrevoo de um dia sobre o território continental dos Estados Unidos foi novidade e gerou confusão dentro do governo chinês, enquanto diplomatas se esforçavam para divulgar uma história de que o balão havia saído do curso enquanto coletava dados meteorológicos inócuos, disseram autoridades americanas.

Continua após a publicidade

O furor pegou Pequim com o pé atrás. Inicialmente, expressou “arrependimento” pelo que insistia ser um balão meteorológico rebelde. Em seguida, passou a criticar Washington pelo que disse ser uma reação exagerada e, nesta semana, acusou os EUA de enviar 10 balões espiões sobre a China.

A Casa Branca negou veementemente a afirmação como falsa. “Não estamos voando com balões de vigilância sobre a China. Não tenho conhecimento de nenhuma outra nave sobre a qual estamos voando – no espaço aéreo chinês”, disse o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, na segunda-feira.

Furor político

A inteligência dos EUA e as agências militares rastrearam o balão quando ele foi lançado da ilha de Hainan. Os analistas de inteligência não têm certeza se o aparente desvio foi intencional ou acidental, mas estão confiantes de que foi planejado para vigilância, provavelmente nas instalações militares dos EUA no Pacífico.

De qualquer forma, a incursão no espaço aéreo dos EUA foi um grande passo em falso do Exército da China, provocando furor político e diplomático e um escrutínio mais profundo pelos EUA e seus aliados das capacidades de espionagem aérea de Pequim.

Sua passagem para o espaço aéreo dos EUA foi uma violação da soberania e seu pairar sobre locais nucleares sensíveis em Montana não foi acidental, disseram autoridades, levantando a possibilidade de que, mesmo que o balão tenha sido inadvertidamente soprado sobre o continente americano, Pequim aparentemente decidiu aproveitar a oportunidade para tentar reunir informações.

O incidente foi apenas a mais recente indicação de como a China está propositalmente expandindo suas capacidades de vigilância – de tecnologia avançada de satélite a balões, disseram autoridades.

Continua após a publicidade

Membros da equipe de busca subaquática do FBI preparam equipamentos enquanto trabalham para recuperar material no fundo do oceano do balão chinês Foto: FBI via AP

A frota de balões faz parte de um esforço de vigilância aérea muito mais amplo, que inclui sistemas de satélite sofisticados e no qual o governo chinês despejou o que analistas dizem ser bilhões de dólares em investimentos ao longo dos anos.

“Este foi um programa discreto – parte de um conjunto maior de programas que visam obter maior clareza sobre as instalações militares nos EUA e em vários outros países”, disse um alto funcionário americano. Parece ter como objetivo “aumentar os sistemas de satélites”.

Enquanto isso, as autoridades dizem que três outros objetos derrubados na semana passada pareciam ser bem diferentes em tamanho e capacidade do balão espião, e eles ainda não têm indicação de quem os lançou ou se eram chineses.

O balão foi lançado do solo, parte de um programa executado em parte pela Força Aérea PLA, e pode ter sido desviado por fortes ventos de alta altitude, disseram autoridades. O balão foi parcialmente dirigido por correntes de ar e parcialmente pilotado remotamente, disseram eles. Com hélices e leme, tem capacidade de ser manobrado.

Frente fria

Após o lançamento do balão, a modelagem de computador realizada pelo Washington Post indica que as correntes de direção o empurraram para o leste sobre o Oceano Pacífico, provavelmente passando entre as Filipinas e Taiwan.

Continua após a publicidade

Por volta de 24 de janeiro, quando o balão estava a cerca de 1.600 quilômetros ao sul do Japão, as simulações do modelo mostram que ele começou a ganhar velocidade e virar rapidamente para o norte. Isso provavelmente ocorreu em resposta a uma forte frente fria que liberou um ar excepcionalmente gelado sobre o norte da China, a península coreana e o Japão.

Normalmente, os movimentos atmosféricos de direção teriam mantido o balão em um curso muito mais de oeste para leste, mostram dados meteorológicos históricos. No entanto, a intensa frente fria forçou a corrente de jato e as correntes de direção de alta altitude a mergulhar para o sul e pode ter levado o balão para o norte.

O dirigível entrou no espaço aéreo dos EUA no Alasca em 28 de janeiro, cruzando o Canadá e reentrando nos EUA sobre Idaho em 31 de janeiro, um dia antes de ser localizado em Montana por civis, levando a uma paralisação no aeroporto de Billings, quando as autoridades americanas consideraram derrubá-lo.

Quando elas determinaram que não poderiam mitigar o risco para as pessoas no solo, decidiram esperar até que pudessem derrubá-lo sobre a água.

Os analistas ainda aguardam a recuperação da carga útil do balão, que as autoridades estimam ser do tamanho de três ônibus escolares, mas “não parece ser uma nova capacidade dramática”, disse uma segunda autoridade dos EUA. “Parece que é mais coleção – todo mundo sempre quer mais.”

Kirby disse na segunda-feira: “Esses balões forneceram recursos aditivos limitados para as outras plataformas de inteligência da [República Popular da China] usadas nos EUA. Mas, no futuro, se a RPC continuar avançando com essa tecnologia, ela certamente poderá se tornar mais valiosa para eles.”

Autoridades dos EUA enfatizaram que tomaram medidas para derrotar qualquer esforço da China para coletar informações confidenciais de instalações militares. Qualquer informação ou comunicação foi criptografada, disse Kirby.

Continua após a publicidade