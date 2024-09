Exército israelense anuncia novos bombardeios contra o Hezbollah no leste do Líbano

O exército israelense anunciou novos ataques aéreos contra o Hezbollah no leste do Líbano na manhã de sábado, 28, após uma noite de intensos bombardeios no sul de Beirute, um reduto do grupo islâmico.

O exército “atualmente ataca alvos (...) pertencentes à organização Hezbollah na região de Bekaa, no leste do Líbano”, disse em um comunicado. Os militares também notaram que sirenes de ataque aéreo foram ativadas no norte de Israel, onde o Hezbollah alegou ter lançado foguetes.

Um homem verifica a devastação no bairro de Haret Hreik, nos subúrbios ao sul de Beirute, após a primeira onda de ataques israelenses Foto: Anwar Amro/ANWAR AMRO

PUBLICIDADE No Lìbano, o Ministério da Saúde anunciou ainda no sábado que os hospitais nos subúrbios ao sul de Beirute serão evacuados após os bombardeio na área. As autoridades também pediram ajuda aos hospitais não afetados por esta evacuação. “Parem de receber casos não urgentes até o final da próxima semana, a fim de abrir espaço para receber pacientes de hospitais nos subúrbios ao sul de Beirute que serão evacuados devido ao desenvolvimento da agressão”. O Hezbollah também anunciou a realização de um ataque a Israel. “Em defesa do Líbano e do seu povo, e em resposta aos bárbaros “ataques israelitas” contra cidades, vilas e civis, os combatentes do Hezbollah atacaram o Kibutz Kabri, no norte de Israel, com uma saraivada de foguetes”, disse.

Esses são os bombardeamentos, os mais intensos em Beirute desde a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah, fizeram com que centenas de pessoas fugissem do sul desta cidade mediterrânica, com engarrafamentos a meio da noite nas suas ruas geralmente desertas. /AFP