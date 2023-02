Filipinas acusam navio chinês de usar laser contra suas embarcações e cegar militares brevemente

MANILA - As Filipinas acusaram nesta segunda-feira, 13, um navio chinês de atingir um navio da Guarda Costeira filipina com um laser de nível militar e cegar temporariamente alguns de seus tripulantes no disputado Mar da China Meridional. Manila tratou o incidente como uma flagrante violação de seus direitos soberanos.

O navio chinês também manobrou perigosamente perto, cerca de 137 metros (449 pés), para impedir que o navio patrulha filipino BRP Malapascua se aproximasse do Second Thomas Shoal, um recife submerso que foi ocupado por forças filipinas. O episódio ocorreu em 6 de fevereiro, segundo informou a Guarda Costeira filipina em comunicado.

As Filipinas apresentaram quase 200 protestos diplomáticos contra as ações agressivas da China nas águas disputadas apenas em 2022.

Foto fornecida pela Guarda Costeira das Filipinas mostra um navio chinês no disputado Mar da China Meridional Foto: Philippine Coast Guard via AP - 6/02/2023

A China reivindica o Mar da China Meridional praticamente em sua totalidade, colocando-o em rota de colisão com outros reclamantes. Apesar das aberturas amigáveis a Pequim do ex-presidente filipino Rodrigo Duterte e seu sucessor, Ferdinand Marcos Jr., que se encontrou com o líder chinês, Xi Jinping, em janeiro, em Pequim, as tensões persistiram, atraindo uma aliança militar mais próxima entre as Filipinas e os EUA.

Embora a guarda costeira chinesa tenha tentado bloquear os navios da guarda costeira filipina nas águas disputadas antes, esta foi a primeira vez que usou lasers e causou sofrimento físico a militares filipinos, disse o porta-voz da guarda costeira filipina, comodoro Armand Balilo, à agência Associated Press.

“O navio chinês iluminou a luz laser verde duas vezes em direção ao BRP Malapascua, causando cegueira temporária para sua tripulação”, disse o comunicado filipino.

Um vídeo divulgado pela guarda costeira em Manila mostra um navio da guarda costeira chinesa cortando o caminho de uma embarcação filipina à distância. Uma luz verde semelhante a um laser é posteriormente emitida pelo navio chinês.

‘Ofensiva e insegura’

Os militares filipinos disseram que é hora de a China impedir que suas forças cometam “qualquer ato provocativo que coloque em risco a vida das pessoas”. O porta-voz, coronel Medel Aguilar, disse a repórteres que o chefe da Defesa filipina considerou a ação da guarda costeira chinesa “ofensiva e insegura”.

Em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que um navio da guarda costeira filipina invadiu as águas chinesas sem permissão em 6 de fevereiro, sem elaborar ou mencionar o uso de laser.

“Esperamos que as Filipinas respeitem sinceramente a soberania territorial da China e os direitos e interesses marítimos no Mar da China Meridional e evitem quaisquer ações que possam levar à expansão da disputa e complicação da situação”, disse Wang em resposta a uma pergunta em um briefing diário da mídia. “A China e as Filipinas estão mantendo comunicação por meio de canais diplomáticos a esse respeito”.

A embarcação filipina foi forçada a se afastar da área, onde escoltava uma embarcação de abastecimento que entregava alimentos e marinheiros a um navio sentinela da Marinha filipina, o BRP Sierra Madre, que desde 1999 está encalhado em Second Thomas Shoal.

Foto fornecida pela Guarda Costeira das Filipinas mostra uma luz laser verde de nível militar de um navio da guarda costeira chinesa no disputado Mar da China Meridional Foto: Philippine Coast Guard via AP - 6/02/2023

“O bloqueio deliberado dos navios do governo filipino para entregar alimentos e suprimentos para nosso pessoal militar a bordo do BRP Sierra Madre é um flagrante desrespeito e uma clara violação dos direitos soberanos filipinos nesta parte do Mar das Filipinas Ocidental”, afirma o comunicado da guarda costeira, usando o nome que as Filipinas adotaram para o trecho de águas perto de sua costa ocidental.

Não ficou imediatamente claro se a missão de reabastecimento das Filipinas avançou apesar do incidente.

A guarda costeira chinesa também impediu que navios filipinos que escoltavam um navio de abastecimento se aproximassem de Second Thomas Shoal em agosto. Na época, um dos dois navios chineses que se juntaram a dois navios civis chineses removeu a cobertura de seu armamento de 70 mm, disse a guarda costeira, acrescentando que não seria dissuadida pela agressão da China em proteger a soberania filipina no mar disputado.

Além da China e das Filipinas, Vietnã, Malásia, Taiwan e Brunei têm reivindicações sobrepostas na hidrovia movimentada e rica em recursos, onde transita a maior parte do comércio mundial e do petróleo.

Os EUA não reivindicam o mar disputado, mas mobilizaram forças para patrulhar as águas para promover a liberdade de navegação e sobrevoo – medidas que irritaram Pequim, que alertou Washington para parar de se intrometer no que diz ser uma disputa puramente asiática.

A Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA realizaram exercícios conjuntos no Mar da China Meridional no fim de semana, em um momento de tensões elevadas com Pequim devido ao abate de um suposto balão espião chinês. Os EUA vêm tomando medidas para reconstruir seu poderio militar nas Filipinas mais de 30 anos após o fechamento de suas grandes bases no país e reforçando um arco de alianças militares na Ásia./AP