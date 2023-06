França testa planador e se junta a Rússia, China e EUA em clube das armas hipersônicas

A França testou um veículo planador hipersônico pela primeira vez na segunda-feira, 26, e se juntou a um pequeno número de países com armas que viajam acima da velocidade do som. Segundo a agência de aquisições de defesa do país, o armamento foi lançado por um foguete de sondagem, que permite medições precisas.

Este tipo de projétil, que desafia a interceptação graças à sua trajetória imprevisível e pode atingir 6.000 km/h, é desenvolvido apenas por países como Rússia, China ou Estados Unidos para escapar de sistemas de defesas sofisticados.

A França testou um veículo planador hipersônico pela primeira vez na segunda-feira, se juntando a países como Estados Unidos, China e Rússia que já tem tecnologias deste tipo Foto: Pentagono / Reuters

O foguete de sondagem decolou de Biscarosse (sudoeste da França) e lançou o HGV francês, denominado V-MAX, na noite de segunda-feira. “Seu teste de voo, em uma trajetória de longo alcance muito exigente, representou um desafio técnico sem precedentes que abrirá o caminho para o futuro de nosso roteiro nacional de hipervelocidade”, disse a agência em um comunicado. Segundo a agência, o resultado do teste está em análise.

O desenvolvimento do planador começou em 2019, com a contratação da empresa Ariene Groupe para estar a frente do do programa V-MAX. Na época, a então ministra da Defesa, Florence Parly, disse que a França não podia esperar mais, pois muitos países estavam se equipando com essa tecnologia.

O lançamento fez a França emitir um alerta que cobre um corredor de cerca de 2.000 quilômetros para tráfego aéreo e marítimo antes do lançamento. Imagens publicadas na noite de segunda-feira nas redes sociais mostram o que parece ser o rastro de uma trajetória irregular no céu.

Entenda os planadores hipersônicos

Continua após a publicidade

Os planadores hipersônicos são veículos sem motor, que voam a velocidades superiores a 6.000 km/h, estão sendo desenvolvidos pelas principais potências nucleares há anos. Esses equipamentos precisam de um foguete para ser impulsionado a uma altitude elevada dezenas de quilômetros acima da Terra antes que sejam liberados e caiam em velocidade hipersônica. Eles são projetados para transportar uma ogiva nuclear ou convencional. /AFP