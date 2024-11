Um dos fugitivos mais procurados dos Estados Unidos foi preso no País de Gales, após mais de duas décadas foragido. Daniel Andreas San Diego foi detido pela polícia em North Wales e enfrenta extradição para os Estados Unidos, disse a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido. Ele é acusado de detonar bombas na região de São Francisco em 2003: duas no terreno de uma empresa de biotecnologia em Emeryville em 28 de agosto e uma amarrada com pregos na sede de uma empresa de produtos nutricionais em Pleasanton em 26 de setembro. Não houve mortes ou ferimentos em nenhum dos locais.

O FBI ofereceu uma recompensa de até US$ 250 mil por informações que levassem à sua prisão. Em uma declaração, Christopher A. Wray, diretor do FBI, disse que a prisão mostrou que "não importa quanto tempo leve, o FBI o encontrará e o responsabilizará". "Há uma maneira certa e uma maneira errada de expressar suas opiniões em nosso país, e recorrer à violência e à destruição de propriedade não é a maneira certa", disse ele.

Daniel Andreas San Diego figurou, por duas décadas, na lista de mais procurados do FBI Foto: FBI

“Só é preciso uma faísca”

San Diego, 46, tem laços com grupos “extremistas” de direitos dos animais, de acordo com o FBI. O especialista em redes de computadores nasceu em Berkeley e é cidadão dos EUA, de acordo com a página dele de “Mais Procurados”, que também descreve suas tatuagens características: uma imagem redonda de encostas em chamas no centro do peito com as palavras “Só é preciso uma faísca” impressas em um semicírculo abaixo; prédios em chamas e desabando nas laterais do abdômen e nas costas; e uma única árvore sem folhas subindo de uma estrada no centro de sua parte inferior das costas.

Ele foi indiciado em 2004 em um tribunal distrital do norte da Califórnia por acusações que incluíam danificar propriedades com explosivos e é considerado pelo FBI como um terrorista doméstico.

Em 2003, o grupo Revolutionary Cells Animal Liberation Brigade assumiu a responsabilidade pelos atentados na área de São Francisco, informou a mídia da Califórnia na época.

O grupo divulgou uma declaração dizendo que tinha como alvo a Chiron Corp. em Emeryville - incorporada à empresa farmacêutica suíça Novartis - e a Shaklee Corp. em Pleasanton, por causa dos supostos laços dessas empresas com a Huntingdon Life Sciences, um laboratório de pesquisa animal que desde então se fundiu com a empresa de ciências biológicas Invotiv.

O grupo era desconhecido antes dos ataques, disse o então vice-diretor assistente do FBI John E. Lewis em comentários de 2004 ao Comitê Judiciário do Senado sobre atos de extremismo dos direitos dos animais e ecoterrorismo, que haviam aumentado no final dos anos 1990 e 2000, mas diminuíram nos últimos anos.

