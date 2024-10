Furacão Milton toca solo da Flórida como uma tempestade de categoria 3 e ventos de até 205 km/h

Inicialmente, a previsão era de que o furacão tocasse o solo americano na madrugada de quinta-feira, 10. Menos de uma hora depois que Milton atingiu a costa, o número de clientes sem energia na Flórida era de mais de 1,1 milhão, segundo o The New York Times.

Siesta Key, onde Milton atingiu, é uma ilha ao largo de Sarasota com praias de areia branca e tem cerca de 5,5 mil moradores. A comunidade fica a cerca de 113 quilômetros ao sul de Tampa, que é a cidade onde se espera que o furacão Milton seja mais devastador, de acordo com as previsões meteorológicas.