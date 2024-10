A chefe de gestão de emergências do Condado de Sarasota, Sandra Tapfumaneyi, disse que 11 abrigos de emergência estavam abertos lá e que animais de estimação eram bem-vindos. Advertindo que isso seria um “desastre intenso” para o condado, ela pediu que as pessoas que moram em barcos e em casas móveis e pré-fabricadas deixassem suas residências: “Não queremos que vocês fiquem nessas estruturas. Elas não resistirão a esta tempestade com os ventos fortes.”

Tapfumaneyi também alertou urgentemente as pessoas que vivem próximas a corpos d’água para saírem imediatamente. Essas áreas enfrentaram inundações do furacão Debby no ano passado e em 2022 devido ao furacão Ian. Ela alertou que a ressaca poderia subir da costa para os rios e riachos “no caminho da menor resistência”.

As autoridades emitiram ordens de desocupação obrigatória em 11 condados da Flórida, com uma população combinada de cerca de 5,9 milhões de pessoas. As autoridades avisaram que qualquer um que ficasse para trás teria que se cuidar, com os primeiros socorros não sendo esperados para arriscar suas vidas tentando resgates no auge da tempestade.