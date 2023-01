George Santos: Deputado filho de brasileiros assume cargo nos EUA sob suspeitas e investigações

O deputado George Santos, republicano filho de brasileiros eleito em novembro pelo Estado de Nova York, assume hoje o cargo no Capitólio envolto em suspeitas e investigações tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, depois de o jornal The New York Times, ter revelado que ele mentiu sobre o currículo e seu passado. No Congresso americano, cresce a pressão de democratas contra o deputado, num contexto em que os republicanos possuem uma maioria de apenas quatro cadeiras e não chegam a um consenso nem sobre quem eleger como presidente da Câmara.

Santos reconheceu que havia inventado partes significativas de seu currículo: confessou que não se formou na universidade, nem trabalhou no Citigroup Bank ou no Goldman Sachs Investment Bank, apesar de ter alegado o oposto.

As mentiras levaram a procuradoria de NY a abrir uma investigação contra o deputado. Na semana passada, os gastos de campanha de Santos também levantaram suspeitas, depois que surgiram indícios de que ele teria usado verbas eleitorais para uso pessoal. O caso também ganhou dimensão no Brasil, e o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu reabrir uma investigação sobre um crime de fraude, do qual Santos é suspeito de ter cometido em Niterói, em 2011.

Ainda assim, ainda não está claro o que os republicanos farão para puni-lo, ou como ele escolherá se comportar quando for empossado na terça-feira.

O deputado Kevin McCarthy, republicano da Califórnia e líder da minoria, não pode se dar ao luxo de perder um único voto enquanto luta para ganhar a presidência. Ele tem permanecido em silêncio sobre Santos./NYT