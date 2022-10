Giorgia Meloni recebe poderes de Mario Draghi em cerimônia simbólica

A nova primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, a primeira mulher no cargo na história do país, realizou neste domingo, 23, a transferência de poderes com seu antecessor, Mario Draghi, no Palácio Chigi, sede do governo em Roma.

Giorgia Meloni (D) participou de ato simbólico ao lado do antecessor Mario Draghi (E) Foto: Ettore Ferrari/EFE

Meloni, líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI), recebeu de Draghi o pequeno sino com o qual os primeiros-ministros marcam o início de suas reuniões de governo, uma cerimônia simbólica que representa a transferência de poder.

A política romana de 45 anos tornou-se a primeira mulher a receber este sino e, como manda a tradição, tocou-o com um sorriso e depois apertou a mão de Draghi.

Anteriormente, vestida de terno preto e camisa branca, Meloni havia sido recebida no pátio central do Palácio Chigi por uma escolta de honra, que revisou acompanhada pelo conselheiro militar da instituição.

Imediatamente depois, e após prestar homenagem à bandeira, foi recebida por Draghi no primeiro andar do palácio, com sorrisos e sinais de cordialidade, e mais tarde realizaram uma reunião a portas fechadas para debater as questões mais prementes para o país.

O encontro entre os dois foi mais longo que o normal, durando quase uma hora e meia, e seu conteúdo não foi divulgado.

Uma vez concluído, a escolta de honra do Palácio de Chigi se despediu do primeiro-ministro Draghi, que governou o país por 20 meses a partir de fevereiro de 2021 com uma coalizão de unidade apoiada por todos os partidos, exceto Meloni, sua única oposição.

Os trabalhadores e funcionários do palácio também se despediram do agora ex-primeiro-ministro aplaudindo-o das janelas do edifício.

Por fim, neste dia importante para a nova primeira-ministra, Meloni deve presidir sua primeira reunião do Conselho de Ministros e aprovar a nomeação do conservador Alfredo Mantovano para o influente cargo de vice-secretário da presidência.

Meloni tomou posse neste sábado, 22, perante o chefe de Estado, Sergio Mattarella, à frente de um Executivo formado pelos três partidos que compõem a coalizão de direita vencedora das eleições de 25 de setembro: o FdI, a Liga de Matteo Salvini e o Força Itália de Silvio Berlusconi.

O próximo passo será a posse nas duas sedes do Parlamento, o Senado e a Câmara dos Deputados, um mero formalismo já que a coalizão de direita conta com maioria absoluta. / EFE