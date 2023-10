Guerra em Israel: veja vídeos do conflito com o Hamas

Em meio aos ataques do Hamas, a partir da Faixa de Gaza, contra Israel neste sábado, 7, onde foram disparados milhares de projéteis contra o território israelense, o grupo insurgente islâmico divulgou vídeo de seus combatentes na cerca da fronteira entre Israel e Gaza.

Em resposta, o exército israelense atacou alvos em Gaza, em um conflito que caminha para ser um dos mais pesados entre os dois lados, que vêm se enfrentando há anos. Israel também divulgou imagens de ataques na Faixa de Gaza. Em outro vídeo, é possível ver foguetes sendo disparados da Cidade de Gaza contra Israel e a destruição provocada.

A ofensiva palestina coincide com semanas de tensões crescentes ao longo da volátil fronteira de Gaza e com fortes combates na Cisjordânia ocupada por Israel.

Israel mantém um bloqueio na Faixa de Gaza desde que o Hamas, um grupo insurgente islâmico que se opõe a Israel, assumiu o controle do território, em 2007.

Militares israelenses relataram que homens armados atravessaram cerca da fronteira em vários locais e se infiltraram em comunidades israelenses na madrugada deste sábado. Pelo menos uma mulher foi morta nas primeiras barragens, segundo o serviço de ambulância de Israel.

Continua após a publicidade

Foguetes sendo disparados da Cidade de Gaza em direção a Israel neste sábado, 7. Foto: Mohammed Abed/AFP

O ataque começou sem qualquer aviso por volta das 6h30 da manhã, no sabá judaico e na manhã de um festival, o último da série de feriados judaicos. Foi quase 50 anos depois do ataque surpresa das forças egípcias e sírias sobre as fronteiras norte e sul de Israel na abertura da guerra de 1973, que traumatizou a nação.

De acordo com números atualizados pelo serviço de emergência de Israel, pelo menos 70 pessoas foram mortas nos confrontos com milicianos palestinos. O número anterior era de 40 mortos. O número de feridos chegava a quase 800.

O Ministério da Saúde palestino em Gaza, por sua vez, afirma que pelo menos 198 pessoas foram mortas e mais de 1,6 mil ficaram feridas no território, por conta dos contra-ataques de Israel.