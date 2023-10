Guerra Israel-Hamas destrói esperanças de um Oriente Médio mais calmo; leia a análise

THE NEW YORK TIMES - Dias depois de terroristas armados do Hamas terem lançado ataques abertos no sul de Israel, matando mais de 1.300 pessoas no maior ataque ao país em décadas, o conflito ameaça repercutir em todo o Oriente Médio.

Na Faixa de Gaza, enquanto os militares israelitas atacam o território bloqueado com ataques aéreos e exigem que mais de um milhão dos seus residentes se mudem para sul, os palestinos escondem-se com medo. Na fronteira norte de Israel, o exército entra em confronto com um grupo militante no Líbano. No Iraque e no Iêmen, grupos armados lançaram ameaças contra Israel e contra os Estados Unidos, o principal aliado dos israelitas. Na quinta-feira, 12, os ataques aéreos israelenses atingiram os dois principais aeroportos da vizinha Síria.

Enquanto o exército israelita se prepara para uma possível invasão terrestre da Faixa de Gaza, o inferno que se espalha a partir de Gaza se transforma em um potencial pesadelo para toda a região, ameaçando desestabilizar não só Israel e os territórios palestinos, mas também o Egito, o Iraque, a Jordânia, a Síria e o Líbano.

As autoridades americanas redobraram o seu apoio a Israel, com o presidente dos EUA, Joe Biden, defendendo o “direito de resposta” de Israel.

Explosão em Rafah, na Faixa de Gaza Foto: Hatem Ali/AP

Analistas dizem que a eclosão da guerra – e o ataque do grupo terrorista Hamas, que foi mais profundo do que qualquer coisa que Israel tenha experimentado em décadas – não é apenas um choque para os funcionários do governo Biden, que recentemente teve sucesso na atenuação das crises no Oriente Médio.

Continua após a publicidade

É também um grande revés para as potências ricas em petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que passaram os últimos anos a declarar compromisso em aliviar as tensões regionais e a argumentar que era tempo de se concentrarem no desenvolvimento doméstico.

Essas esperanças de relativa calma se desintegraram, assustando autoridades, acadêmicos e pessoas comuns em toda a região. A guerra se soma a vários conflitos que nunca cessaram totalmente, incluindo no Iêmen e na Síria, e a uma nova guerra que eclodiu este ano no Sudão.

“Estamos retrocedendo”, disse Mohammed Baharoon, chefe do B’huth, um centro de pesquisa com sede em Dubai. “De repente, voltamos a ter pessoas matando pessoas e pessoas torcendo para que outras pessoas matem pessoas.”

Embora as monarquias do Golfo tenham sobrevivido às revoltas da Primavera Árabe de 2011 e às guerras que se seguiram – emergindo mais ricas e mais poderosas à medida que os países vizinhos entraram em colapso – muitos dos problemas subjacentes que alimentaram as revoltas intensificaram-se, incluindo problemas econômicos, corrupção e repressão política. Isto representa riscos para toda a região, deixando muitos países numa posição precária à medida que esta nova guerra se desenrola, dizem os analistas.

“Até que os fatores políticos de conflito, especialmente a má governança, comecem a ser seriamente abordados, será difícil que a estabilidade regional se estabeleça de forma séria”, afirmou Anna Jacobs, analista sênior sobre o Golfo para o Crisis Group.

Continua após a publicidade

As autoridades sauditas e dos Emirados Árabes passaram os últimos anos promovendo o que descreveram como uma nova abordagem, centrada na diplomacia econômica e na redução das tensões.

Em 2020, os Emirados Árabes, o Bahrein e Marrocos estabeleceram laços diplomáticos com Israel — invertendo a sua posição de recusa em reconhecer o país antes da criação de um Estado palestino. Este ano, a Arábia Saudita restabeleceu os laços diplomáticos com o Irã, o seu rival regional. E, mais recentemente, as autoridades sauditas têm conversado com autoridades americanas sobre um potencial acordo para firmar laços com Israel.

Estudantes da Universidade Americana de Beirute (AUB) levantam cartazes durante manifestação em apoio aos palestinos fora do portão principal da universidade na capital libanesa em 9 de outubro de 2023 Foto: Anwar Amro/AFP

Agora, os líderes lutam para salvar os seus planos numa enxurrada de telefonemas e reuniões. Qatar, Turquia e Egito estão trabalhando com os Estados Unidos para tentar conter o conflito entre Israel e o Hamas, conversando com várias partes, incluindo o Irã, disse uma autoridade árabe.

Se o conflito atingir totalmente o Líbano, ou o Irã for envolvido diretamente, seria uma catástrofe, disse a autoridade, que falou sob condição de anonimato para evitar atrapalhar as negociações sensíveis.

Já existem sinais de aumento da agitação regional.

O exército de Israel tem entrado em confronto há vários dias com militantes no Líbano, sede do Hezbollah, milícia xiita apoiado pelo Irã e que é inimigo de Israel.

Continua após a publicidade

No Iraque, mais de 500 mil pessoas encheram a Praça Tahrir, em Bagdá, na sexta-feira, 13, numa demonstração de apoio aos palestinos. Chamadas às ruas pelo clérigo nacionalista muçulmano xiita Muqtada al-Sadr, as pessoas saíram dos bairros mais pobres de Bagdá para se unirem em uma oração que foi surpreendentemente disciplinada e apenas ocasionalmente pontuada por gritos de “Não, não a Israel” e " Não, não para a América”.

Os protestos também eclodiram na sexta-feira na Jordânia, no Bahrein e no Líbano.

“Neste momento há muitos países na região que têm jovens insatisfeitos, economias em situação ruim, pessoas em dificuldades em geral que olham para isto como uma fonte de dignidade”, disse Mohammed Alyahya, analista saudita e membro sênior do Iniciativa para o Oriente Médio no Belfer Center de Harvard, referindo-se ao ataque do Hamas a Israel. “E isso é perigoso.”

As opiniões na vasta região variam muito, com muitas pessoas comuns entrevistadas pelo The New York Times que disseram que ficaram magoadas com o assassinato de civis israelitas, especialmente mulheres e crianças, mas afirmaram que uma ocupação degradante e de estilo colonial por parte de Israel semeou a ira palestina. Outros viram os ataques terroristas contra os israelitas como uma forma legítima de resistência.

Na capital saudita, Riad, um adolescente que recentemente deixou o seu país devastado pela guerra, o Iêmen, disse a um repórter do Times na quarta-feira que o seu “único desejo nesta vida” era viajar para lutar ao lado do Hamas.

“É uma causa sagrada”, disse Abdullah, 18 anos, que pediu para ser identificado apenas pelo primeiro nome, para evitar represálias do governo.

Continua após a publicidade

Os governos autoritários que têm receio de provocar uma reação negativa enfrentaram um desafio de equilíbrio ao responder aos ataques, divididos entre a pressão dos aliados ocidentais para os condenar e a sua opinião pública interna. Entidades regionais com laços estreitos com o Irã – conhecidas como “o eixo da resistência”, incluindo a Síria e grupos armados no Líbano e no Iraque – responderam mais ruidosamente.

O grupo iraquiano Kataib Hezbollah disse que os ataques do Hamas “abririam o caminho para uma nova dissuasão estratégica contra o eixo sionista-americano”. No Iêmen, o líder dos rebeldes Houthis apoiados pelo Irã, Abdul Malik al-Houthi, disse na terça-feira que se os Estados Unidos interviessem em Gaza, os Houthis se juntariam à batalha com mísseis e drones.

Manifestação, em Paris, a favor de palestinos Foto: Teresa Suarez/Efe/Epa

A potencial escalada em Gaza “nos leva de volta à era de conflito e confronto definida pelo eixo da resistência”, disse Hussein Ibish, acadêmico residente sênior do Instituto dos Estados Árabes do Golfo, em Washington. “Isso nos leva de volta, não à Primavera Árabe, mas à pré-Primavera Árabe – 2007 ou 2008.”

O principal dos problemas não resolvidos da região desde então tem sido o próprio conflito entre Israel e Palestina.

Azzam Tamimi, autor de um livro sobre o Hamas que entrevistou muitos dos seus líderes e membros, disse que antes do ataque de sábado, o Hamas estava sob pressão crescente dos seus apoiadores para responder ao que consideravam a marginalização e o aumento da violência contra os palestinos.

“O mundo estava ignorando os palestinos”, disse ele. Na quinta-feira, o chefe do Estado-Maior do exército israelita, Herzi Halevi, disse que as suas forças iriam desmantelar completamente o Hamas. “Vamos quebrá-los”, disse ele. Mas a história das tentativas de Israel de acabar com a resistência palestina com ações militares sugere que qualquer esforço desse tipo não terá sucesso, disse Tamimi.

Continua após a publicidade

Segundo ele, mesmo que todas as pessoas em Gaza sejam retiradas, que Israel avance e tente liquidar o maior número possível de terroristas, o que virá a seguir é um desafio para Israel. “Israel continuará a ser, para os palestinos, uma potência invasora, uma potência ocupante, e então haverá uma nova geração que será mais sofisticada.”

“Não há outro caminho a seguir senão reconhecer os direitos palestinos”, disse ele.

Apoiadores do clérigo xiita iraquiano Moqtada al-Sadr se reúnem durante um protesto em solidariedade aos palestinos em Gaza, em Bagdá, Iraque. REUTERS/Ahmed Saad Foto: AHMED SAAD

A resposta dos Estados Unidos perturbou muitas pessoas no Oriente Médio. Esta semana, Biden disse: “Estamos com Israel”. E em Israel, na quinta-feira, o secretário de Estado americano, Antony J. Blinken, disse que só podia especular sobre os objetivos do Hamas ao levar a cabo os seus ataques. “A explicação mais simples pode ser a mais convincente – isto é pura maldade”, disse ele.

“Esta guerra demonstrou a tendência avassaladora dos países ocidentais de apoiar Israel em todos os momentos”, escreveu o romancista saudita Abdo Khal numa coluna no jornal Okaz na quinta-feira. “Como os resultados desta guerra são conhecidos antecipadamente, a Faixa de Gaza será feita em pedacinhos: pedras, árvores e pessoas.”

Quase 1.800 palestinos foram mortos e mais de 6.600 ficaram feridos desde que Israel começou a retaliar os ataques do Hamas. Para muitas pessoas que assistiam horrorizadas em toda a região, os ataques do Hamas revelaram os riscos de permitir que os palestinos permanecessem desesperados, disseram Baharoon, chefe do centro de pesquisa de Dubai, e vários outros acadêmicos.

“Não há estado à vista – suas terras estão diminuindo; os seus direitos estão diminuindo”, disse ele, salientando como a privação pode alimentar a agitação e a violência. “O desespero pode ser uma arma muito importante.”