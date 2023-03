Guerra já causou mais de R$ 750 bilhões em danos à Ucrânia

A Guerra na Ucrânia ultrapassou os 390 dias e soma mais de US$ 143,8 bilhões, o equivalente a R$ 756,9 bilhões de perdas aos cofres ucranianos, segundo levantamento da Escola de Economia de Kiev (KSE) divulgado nesta quarta-feira, 22.

Financiado pelo governo do Reino Unido e com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o relatório analisou os principais setores impactados pelos ataques russos. Os três segmentos mais atingidos pela guerra são o parque habitacional, a infraestrutura e a indústria/empresas.

Em primeiro lugar, o parque habitacional supera 150 mil prédios residenciais danificados ou destruídos, que causaram US$ 53,6 bilhões (R$ 282,1 bilhões) em danos. Só nesta semana, as intentonas russas atingiram três prédios residenciais na quarta-feira, 22, um em Zaporizhzhia e dois em Kiev.

Em Zaporizhzhia, os ataques russos atingiram um prédio residencial, deixando apartamentos em chamas Foto: Sergiy Chalyi / Reuters

Em segundo lugar está a esfera da infraestrutura, mais de 25 mil quilômetros de estradas estaduais e locais e 344 pontes e cruzamentos foram destruídos ou danificados. As perdas neste segmento são estimadas em US$ 36,2 bilhões (R$ 190,5 bilhões).

O terceiro setor mais prejudicado pela guerra envolve a indústria e empresas, no entanto, os pesquisadores reduziram a estimativa de perdas de US$ 13 bilhões (R$ 68,4 bilhões) em dezembro de 2022 para US$ 11,3 bilhões (R$ 59,4 bilhões) no final de fevereiro de 2023. “A queda ocorreu devido à reavaliação da situação das empresas após o recebimento de informações atualizadas sobre os resultados dos danos aos ativos após o bombardeio”, explica o relatório.

Com as constantes explosões às instituições de ensino, como a desta quarta-feira, 22, em Kiev, a educação também foi uma área bastante impactada pela guerra. As perdas nesse setor aumentaram em cerca de 30 vezes em comparação com os cálculos de dezembro, passando de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para US$ 8,9 bilhões (R$ 46,8 bilhões).

Socorristas procuram por sobreviventes entre os escombros de uma escola em Kiev, atingida por drones russos nesta quarta-feira, 22 Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia via AP

A Rússia pagará

O relatório é uma iniciativa do projeto ‘A Rússia pagará', uma plataforma que estimula cidadãos, empresários e organizações a relatarem os danos materiais causados pela guerra. “Conte-nos sobre suas perdas —faça a Rússia pagar”, diz o site.

O projeto foi implementado pelo Instituto KSE (um centro analítico da Escola de Economia de Kiev) em parceria com o Gabinete do Presidente da Ucrânia, o Ministério da Economia, o Ministério da Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupados e o Ministério das Infraestruturas da Ucrânia.

Com os registros dos danos, o projeto se configura como um grande banco de dados que categoriza e analisa as perdas materiais. Diversos órgãos apoiam a iniciativa, entre eles, a Transparência Internacional.

150 mil ucranianos estão sem emprego

A Guerra na Ucrânia não afeta somente os cofres públicos, mas o bolso da população. Reportagem da emissora estatal da Ucrânia, Suspilne, revela que 150 mil pessoas estão desempregadas na Ucrânia. Os dados são do Serviço Estadual de Emprego, num recorte de janeiro a fevereiro de 2023. Dessas 150 mil pessoas, mais da maioria são mulheres (71%).

Em paralelo, a oferta de vagas praticamente caiu pela metade. No início de março de 2023, o número de vagas registradas era de 28,9 mil, 46% a menos do que em 1º de março de 2022, segundo dados da Suspilne. A emissora informou que a maior disponibilidade de vagas está registrada nas regiões de Kiev, Lviv, Dnipro, Khmelnytskyi e Odessa.

R$ 2,1 trilhões para reconstrução

A verba necessária para a reconstrução e a recuperação da Ucrânia chegou a US$ 411 bilhões (cerca de R$ 2,1 trilhões), pouco mais de um ano após a invasão russa, segundo estimativa do Banco Mundial, divulgada nesta quarta-feira. A avaliação, feita em conjunto por governo da Ucrânia, Banco Mundial, Comissão Europeia e Nações Unidas, representa um aumento em relação aos R$ 1,82 trilhão estimado em um relatório divulgado em setembro do ano passado.

A avaliação mais recente espera que Kiev receba R$ 73 bilhões para investimentos críticos e prioritários de reconstrução e recuperação em 2023. Atender a essas necessidades exigirá R$ 57,6 bilhões em financiamento, além do que o governo da Ucrânia já abordou em seu orçamento de 2023, de acordo com a avaliação.

A invasão na Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, deslocou milhões de pessoas, e os preços globais de alimentos e energia dispararam como consequências da guerra.

“Infraestrutura de energia, habitação, infraestrutura crítica, economia e desminagem humanitária são nossas cinco prioridades para este ano”, disse o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, em comunicado.