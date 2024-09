Hezbollah anuncia disparo de foguetes contra região no norte de Israel

A escalada dos confrontos tem levantado temores de uma repetição – ou algo pior – da guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah, que devastou o sul do Líbano e outras partes do país, além de causar intensos bombardeios do Hezbollah em cidades israelenses.

Israel tem discutido a possibilidade de uma invasão terrestre no Líbano para afastar o Hezbollah da fronteira. O país movimentou milhares de tropas para o norte em preparação. Cerca de 100 mil libaneses fugiram de suas casas na última semana, dirigindo-se a Beirute e outras regiões mais ao norte. /AFP e AP