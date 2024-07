Na quarta-feira, 3, Israel reconheceu que havia matado Mohammad Naameh Nasser, que chefiava uma das três divisões regionais do Hezbollah no sul do Líbano, no dia anterior. Horas depois, o Hezbollah lançou dezenas de foguetes Katyusha e foguetes Falaq com ogivas pesadas no norte de Israel e nas Colinas de Golã ocupadas pela Síria. Lançou mais foguetes na quinta-feira e disse que também enviou drones explosivos para várias bases.

Os EUA e a França continuam a se esforçar para impedir que os combates se transformem em uma guerra total, que temem que possa se espalhar por toda a região. O conflito de baixa intensidade começou logo após a eclosão da guerra em Gaza. O Hezbollah diz que está atacando Israel em solidariedade com o grupo terrorista Hamas, outro grupo aliado do Irã que iniciou a guerra em Gaza com seu ataque de 7 de outubro no sul de Israel.