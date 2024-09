Hezbollah diz ter atacado tropas israelenses que realizavam ‘movimentos’ na fronteira com Líbano

Mais cedo nesta segunda-feira, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse que Israel informou os EUA sobre ataques na região, que ele disse terem sido descritos como “operações limitadas focadas na infraestrutura do Hezbollah perto da fronteira”.

Não ficou claro se Israel havia tomado uma decisão final sobre uma operação terrestre mais ampla no Líbano. A estação de rádio do exército israelense disse que uma reunião do Gabinete foi encerrada na segunda-feira à noite, com Netanyahu seguindo consultando autoridades de segurança.