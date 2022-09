Hillary Clinton revela que adotou terninho e calça social depois de viagem ao Brasil nos anos 90

Nos anos 90, uma foto da então primeira-dama americana Hillary Clinton em um evento diplomático no Brasil foi usada em um anúncio de lingerie por um detalhe: a roupa íntima que aparecia. Até então, a democrata costumava usar roupas como blazers e saia, como mostra a imagem, mas a exploração publicitária a fez abandonar os trajes e adotar o terninho e a calça social, mais discretos. Passados mais de 20 anos, é assim que ela continua se vestindo publicamente.

A revelação de que o anúncio de lingerie feito por uma marca brasileira mudou as vestimentas de uma das políticas mais influentes dos EUA foi feita por ela própria em uma entrevista à CBS News que foi ao ar no domingo, 4.

Segundo Hillary, a Casa Branca recebeu alertas sobre os outdoors com a sua imagem dias depois da viagem, feita no primeiro mandato de Bill Clinton como presidente, em 1995. “E então eu comecei a viver essa experiência com fotógrafos o tempo todo. Eu estaria em um palco, subindo escadas, e eles estavam abaixo de mim. Eu simplesmente não conseguia lidar com isso, e comecei a usar calças”, declarou.

Imagem mostra Ruth Cardoso, Bill Clinton, Fernando Henrique Cardoso e Hillary Clinton em evento diplomático no Palácio do Alvorada, em imagem de 1997. Hillary ainda usava saias publicamente, mas abandonou logo depois Foto: Ed Ferreira / AE

No anúncio, Hillary aparece sentada em um sofá de pernas cruzadas. A posição, no entanto, deixa escapar uma parte da roupa íntima que usava; o slogan publicitário, da marca brasileira DuLoren, diz: “Senhor presidente dos Estados Unidos da América: Vossa Excelência não imagina do que uma DuLoren é capaz”. Diversas manchetes da época fizeram alusão ao anúncio e chamam Hillary, por exemplo, de “A Primeira-dama da lingerie”.

O vice-presidente de DuLoren na época insistiu que o anúncio “era um elogio” a Hillary Clinton, mas a empresa retirou o anúncio de circulação depois que uma embaixada americana no Brasil reclamou.

Hillary seguiu como primeira-dama dos Estados Unidos e posteriormente foi senadora por Nova York durante 9 anos. Em seguida, foi secretária de Estado para a Casa Branca no governo de Barack Obama. Durante todo esse tempo, as aparições públicas sempre foram de terninho e calça social, nunca de saia ou algo menos discreto.

Em 2016, Hillary venceu as primárias democratas e foi candidata a presidente dos EUA pelo partido. Os apoiadores criaram a hashtag #PantsuitNation durante a campanha, fazendo referência aos trajes característicos que ela usa ao conduzir a política. E muitos dos que votaram nela naquelas eleições usaram ternos nas urnas para sinalizar o apoio.

Agora, a democrata promove uma série documental na Apple TV+ com a filha Chelsea Clinton que perfila mulheres corajosas e desbravadoras. Chelsea acompanhou a entrevista concedida no domingo. Ao ouvir a mãe contar a história, reagiu: “É tão assustador”.