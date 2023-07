Homem e cachorro sobrevivem dois meses à deriva no Pacífico à base de peixe cru e água da chuva

Um marinheiro da Austrália foi resgatado com vida depois de sobreviver por mais de dois meses à deriva nas águas do Oceano Pacífico, alimentando-se de peixe cru e bebendo água da chuva, informou a mídia local na segunda-feira, 17. O sobrevivente, identificado como Tim Shaddock, de 51 anos, foi encontrado na semana passada em um barco danificado, junto com sua cachorrinha Bella.

A dupla foi resgatada depois que um barco de atum os avistou na costa do México. “Tem sido uma provação (...) Faz muito tempo que estou sozinho em alto mar”, disse Shaddock, em um vídeo publicado pelo canal de TV australiano Channel Nine, onde aparece muito magro, com uma barba grisalha fina e cabelos compridos, mas lúcido ao especificar que agora só precisa de “um descanso e uma boa refeição”.

Marinheiro e seu cachorro conseguiram sobreviver em meio ao oceano graças à alimentação a base de peixe cru e da hidratação por meio da água da chuva. Foto: Reprodução/Canal 9News Austrália

O marinheiro e seu animal de estimação partiram em abril da cidade costeira mexicana de La Paz com destino à Polinésia Francesa. No entanto, uma forte tempestade danificou o barco e seus equipamentos eletrônicos, impedindo-os de se comunicar para pedir resgate ou continuar sua viagem de cerca de 6 mil quilômetros. Um médico, que está viajando no barco do atum, disse a Nine que o sobrevivente está com saúde “estável e muito boa” enquanto se dirigem para o continente.

A história protagonizada por Shaddock remete ao filme Náufrago, protagonizado por Tom Hanks, sobre a história de um homem que passa vários anos em uma ilha do Pacífico. Em janeiro de 2014, um episódio semelhante foi relatado. O náufrago salvadorenho José Salvador Alvarenga foi resgatado nas Ilhas Marshall após sobreviver cerca de 13 meses em alto mar comendo aves e peixes crus e bebendo sangue de tartaruga, sua própria urina e água da chuva./EFE