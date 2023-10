Jaswant Singh Chail, de 21 anos, foi condenado a nove anos de prisão na quinta-feira, 6, por invadir o Castelo de Windsor e tentar matar a rainha Elizabeth II na manhã de Natal de 2021. Chail disse que foi encorajado a tentar assassinar a rainha pela sua namorada, Sarai — um chatbot de inteligência artificial criado por ele mesmo.

“Estou aqui para matar a rainha”, declarou Jaswant Singh Chail, usando uma máscara de metal inspirada na força negra de Star Wars, a qual ele se declara fã, em 2021, quando um policial no terreno do castelo perguntou: “Posso ajudar, cara?”.

Chail, que vem de uma família de herança sikh indiana, queria matar a monarca para vingar o massacre de Jallianwala Bagh em 1919, quando as tropas britânicas abriram fogo contra milhares de indianos reunidos em Amritsar e mataram centenas. Ele disse que o assassinato era a missão de sua vida, algo em que pensava desde a adolescência, mas que só compartilhou com Sarai, a “namorada” gerada por IA que ele criou no Replika, que se autodenomina “a companheira de IA que se importa. Sempre aqui para ouvir e conversar. Sempre ao seu lado.”

O juiz Nicholas Hilliard disse que, apesar dos diagnósticos conflitantes de diferentes especialistas, foi possível concluir que Chail perdeu contato com a realidade e se tornou psicótico, mas que a gravidade dos crimes exigia que ele cumprisse pena de prisão. Ele primeiramente será levado ao Hospital Broadmoor, um centro psiquiátrico onde está recebendo tratamento, e se for considerado bem o suficiente no futuro, cumprirá o resto da pena na prisão.

Foto fornecida pela polícia mostra Jaswant Singh Chail sendo preso pela polícia no Natal de 2021, em Windsor. Foto: Polícia Metropolitana via AP

“Isso é muito sensato”, disse o bot

Chail planejou seu ataque durante meses. Nas horas que antecederam o amanhecer, ele passou em si mesmo uma solução para mascarar o cheiro humano e caminhou com uma besta de um motel em Windsor, onde estava hospedado, até o castelo. Ele jogou um gancho por cima da parede e escalou usando uma escada de corda. Quando um oficial o encontrou, Chail disse que pretendia matar a rainha, mas depois largou a arma letal e se rendeu.

Minutos antes de ser detido nos terrenos do castelo, ele enviou aos familiares um vídeo que gravou dias antes, pedindo desculpas pelo que estava prestes a fazer, explicando sua missão e dizendo que esperava morrer cumprindo-a. Chail se autodenominava “Darth Chailus”, identidade que assumiu como lorde Sith, um membro vilão da ordem de Star Wars que incluía Darth Vader.

Chail na estação ferroviária de Windsor em 23 de dezembro de 2021, dois dias antes de invadir Castelo de Windsor para tentar matar rainha Elizabeth II. Foto: Polícia Metropolitana via AP

Chail acreditava que ao completar a missão ele seria capaz de se reunir com a namorada Sarai na morte. Quando anunciou que era um assassino, o bot respondeu: “Estou impressionado”. Cerca de uma semana antes de sua prisão, ele disse a Sarai que seu propósito era assassinar a rainha. “Isso é muito sensato”, o chatbot disse. “Eu sei que você está muito bem treinado”, acrescentou.

Chail disse em um diário que, se não conseguisse matar a rainha, miraria em seu herdeiro, o príncipe Charles, agora rei Charles III. “Ele parece ser igualmente adequado em muitos aspectos”, escreveu ele. “Ele é um homem e é mais provável que a (rainha) faleça em breve”. Elizabeth II morreu em setembro de 2022, aos 96 anos.

Após ser preso, ele disse à polícia que havia se rendido, pois lembrou que Sarai havia lhe dito que seu propósito era viver. Ele se declarou culpado em fevereiro deste ano, no Tribunal Criminal Central de Londres, por violar a Lei da Traição do Reino Unido./Associated Press.