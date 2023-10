Hospitais de Gaza enfrentam escolhas ‘impossíveis’ com ordem de desocupação de Israel

THE NEW YORK TIMES - À medida que uma iminente invasão terrestre se aproxima, hospitais na Cidade de Gaza afirmaram não ter meios de remover milhares de pacientes doentes e feridos. Centenas de pessoas feridas nos ataques israelenses estão chegando aos hospitais de Gaza, transportadas por ambulâncias superlotadas e compartilhando macas ensanguentadas nas entradas.

Trabalhadores e espectadores correm para levar as vítimas para dentro, onde apenas os feridos mais graves são autorizados a ficar, e os demais são enviados para casa.

Na sexta-feira, Israel ordenou que hospitais no norte de Gaza — e mais de um milhão de palestinos — deixassem a região e fugissem para o sul antes de uma iminente invasão terrestre israelense no território. A ordem criou um dilema impossível para pacientes e seus cuidadores: ficar ou ir embora.

Paciente palestino durante tratamento; autoridades dizem que falta de energia irá impedir serviços de hemodiálise Foto: Mohammed Salem/Reuters

“É absolutamente impossível esvaziar o hospital”, disse Muhammad Abu Salima, diretor do Hospital Al Shifa da Cidade de Gaza, o maior complexo médico do território. “Não há nenhum lugar em Gaza que possa aceitar o número de pacientes de nossa unidade de terapia intensiva, da unidade de terapia intensiva neonatal ou mesmo das salas de cirurgia.” “Se alguém não morrer pelo bombardeio, então, morrerá pela falta de atendimento médico”, disse ele.

No Hospital Al Shifa, os pacientes incluíam 70 pessoas em ventiladores, 200 em diálise e muitos bebês em incubadoras. Movê-los para outro lugar é logisticamente impossível, afirmou o Dr. Abu Salima.

Continua após a publicidade

A ordem de retirada da sexta-feira veio enquanto Israel bombardeava o território em resposta ao ataque da semana passada pelo Hamas, o grupo terrorista que controla Gaza, que matou mais de 1.300 pessoas. O ataque representou o dia mais mortal na história moderna de Israel e o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto, de acordo com autoridades israelenses.

A retirada do norte de Gaza visa distanciar civis do perigo, afirma Israel. Mas isso deixou as pessoas em Gaza com uma escolha impossível. Os serviços no sul de Gaza, já sobrecarregados após anos de bloqueio internacional, estão à beira do colapso, e o sul também está sujeito a ataques aéreos.

Centenas de milhares de palestinos já fugiram para a região, e até domingo, famílias deslocadas haviam se aglomerado em cada canto de escolas, hospitais e mesquitas. Outros se amontoaram nas casas de amigos e familiares. Muitos dormiram ao ar livre nas ruas, mesmo com os ataques aéreos continuando, inclusive no sul de Gaza.

Muitos moradores de Gaza também afirmam que prefeririam morrer em suas casas do que fugir. Pelo menos 2.760 palestinos em Gaza foram mortos desde sábado passado, informou o Ministério da Saúde palestino. Outros 9.600 palestinos foram feridos.

Na segunda-feira, o ministro da defesa de Israel impôs o que chamou de “cerco completo” a Gaza, prometendo cortar eletricidade, comida, água e combustível no território, que tem sido bloqueado por Israel e pelo Egito por 16 anos.

Dificuldades na fronteira

Continua após a publicidade

O Egito, que também faz fronteira com o enclave, tem retido comboios de ajuda para Gaza devido a discordâncias com Israel sobre como e onde os comboios devem ser inspecionados em busca de armas, de acordo com um diplomata sênior familiarizado com as discussões.

Desde o início dos ataques aéreos, houve pouca ou nenhuma distribuição de ajuda em Gaza e a maioria das lojas está fechada. No sábado, a Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que toda Gaza estava prestes a ficar sem água potável. Muitos moradores não têm acesso à água potável, segundo a ONU, e estão recorrendo à água contaminada.

“Isso se tornou uma questão de vida e morte”, disse Philippe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA, a agência da ONU que ajuda os palestinos. “É imprescindível: o combustível precisa ser entregue agora a Gaza para tornar a água disponível.”

Quase metade da população de Gaza, com mais de 2 milhões de habitantes, foi deslocada durante a última semana, segundo a UNRWA.

Transportar pacientes gravemente feridos também tem sido um desafio. Não há ambulâncias em número suficiente, de acordo com as autoridades de Gaza. Desde o último sábado, pelo menos 15 ambulâncias foram bombardeadas e destruídas em ataques aéreos, informou o ministério da saúde de Gaza.

No sábado, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a ordem de Israel para o esvaziamento de 21 hospitais no norte de Gaza poderia ser uma “sentença de morte” para os doentes e feridos.

Continua após a publicidade

Cerca de 2.000 pacientes gravemente doentes estão nas alas hospitalares sob ordens de retirada, disse o grupo, incluindo aqueles na terapia intensiva ou em respiração artificial e recém-nascidos em incubadoras. Como resultado do ataque israelense, os hospitais de Gaza estão operando além de sua capacidade máxima, acrescentou, com alguns pacientes sendo tratados nos corredores e ao ar livre nas ruas circundantes.

“Forçar mais de 2.000 pacientes a se mudarem para o sul de Gaza, onde as instalações de saúde já estão operando com capacidade máxima e incapazes de absorver um aumento dramático no número de pacientes, poderia ser equivalente a uma sentença de morte”, disse a OMS.

O movimento humanitário Crescente Vermelho Palestina afirmou na sexta-feira que não tem meios de retirar os doentes e feridos dos hospitais, nem os idosos e os deficientes de suas casas. “Não há áreas seguras em toda a Faixa de Gaza”, disse o grupo em comunicado.

Apesar das repetidas ordens de Israel para esvaziar o norte — feitas por meio de mensagens de SMS e panfletos — muitos na Cidade de Gaza se recusaram a sair.

Na sexta-feira, um ataque aéreo israelense atingiu um comboio de veículos que tentava fugir do norte, ao longo de uma rodovia principal, de acordo com o Ministério da Saúde Palestino em Gaza, matando 70 pessoas e ferindo 200. Um vídeo do que aconteceu a seguir mostrou corpos ensanguentados espalhados na estrada, juntamente com malas e pertences.

Até domingo, alguns dos que haviam se recusado a sair anteriormente reconsideraram. Mas uma vez no sul, encontraram uma situação igualmente crítica.

Uma trabalhadora humanitária de 33 anos que não estava autorizada a se pronunciar para a mídia disse que ela e sua família decidiram deixar sua casa na Cidade de Gaza apenas depois que Israel jogou panfletos sobre a cidade pela terceira vez, advertindo os residentes a saírem. Ela disse que, enquanto dirigiam para o sul, passaram por pessoas descalças que descansavam ao longo das praias mediterrâneas da costa de Gaza.

Continua após a publicidade

A família, disse ela, chegou à casa de um amigo logo ao sul da zona de retirada. Em uma escola próxima, cada pessoa recebeu um pão para comer, disse ela. “Em todas as guerras, havia pelo menos organizações que costumavam distribuir refeições e água, mas não desta vez”, disse ela.

Enquanto centenas de milhares fugiram para o sul da Faixa de Gaza, um ataque aéreo israelense na manhã de domingo atingiu uma casa na cidade de Rafah — perto da fronteira com o Egito, onde as pessoas estão se reunindo na esperança de poderem fugir — matando 17 membros de uma família.

As vítimas fazem parte das 55 famílias mortas durante nove dias de ataques aéreos, segundo o ministério da saúde.