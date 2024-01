Rei Charles III dá entrada em hospital de Londres para realizar cirurgia de próstata

O rei Charles III do Reino Unido deu entrada nesta sexta-feira, 26, em um hospital de Londres para ser submetido a uma cirurgia na próstata, segundo informou o Palácio de Buckingham em comunicado. De acordo com a nota da Casa Real, o monarca está satisfeito por constatar que seu diagnóstico teve um impacto positivo na sensibilização da população para a saúde.

“O rei foi internado em um hospital de Londres esta manhã para um tratamento planejado. Sua Majestade gostaria de agradecer a todos aqueles que enviaram seus votos de boa sorte durante a última semana e está encantado por saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na sensibilização dos cidadãos sobre a saúde”, ressaltou a nota.

A imprensa britânica transmitiu imagens de Charles III saindo de sua residência em Clarence House e entrando no hospital London Clinic na companhia da rainha Camilla, no centro de Londres. Neste mesmo local, sua nora, Kate Middleton, princesa de Gales, se recupera da cirurgia abdominal a que foi submetida na semana passada.

Rei Charles III deu entrada no hospital London Clinic, onde sua nora, Kate Middleton, se recupera de uma cirurgia abdominal. Na foto, fachada do hospital, em Londres. Foto: Daniel Leal/AFP

O rei chegou a Londres na quinta-feira à noite vindo da sua residência em Sandringham, no leste de Inglaterra, para a cirurgia de hoje. No dia 17 de janeiro, Buckingham informou que Charles seria submetido a tratamento esta semana para um aumento benigno da próstata, sem detalhar a data. O palácio acrescentou que os compromissos públicos do rei de 75 anos serão adiados por um curto período de recuperação.

Charles III expressou o desejo de compartilhar sua condição com o público para encorajar outros homens a fazerem check-ups, de acordo com o entorno do monarca. Um dia depois do anúncio, a rainha Camilla disse em um evento público que seu marido está bem e ansioso para voltar ao trabalho./EFE