Idosa acorda em caixão durante seu próprio velório no Equador

Uma idosa acordou em um caixão após cinco horas de velório, no Equador, onde foi declarada morta. Agora, ela permanece no hospital, informou um filho dela no domingo, 11. Um vídeo divulgado no Twitter mostra Bella Montoya, 76, dentro do próprio caixão já aberto e respirando com dificuldade após o confinamento prolongado, enquanto dois homens a auxiliam.

Com a “mão esquerda ela batia no caixão”, disse o filho, Gilbert Balberán, que na sexta-feira, 9, teve que conseguir uma doação do caixão por falta de dinheiro. “Eles nos deram até um atestado de óbito”, disse Balberán em um vídeo divulgado na mídia local.

A imprensa divulgou a inusitada notícia com manchetes celebrando a “ressurreição” da mulher. “Minha mãe está no oxigênio. O coração dela está estável. O médico apertou a mão dela e ela reagiu; eles me dizem que isso é bom, porque significa que ela está reagindo aos poucos”, acrescentou o homem em declarações divulgadas pelo jornal El Universo.

Na sexta-feira, Montoya foi declarada morta em um sanatório estadual na cidade de Babahoyo (sudoeste). Uma fonte do Ministério da Saúde consultada pela AFP disse que “nas próximas horas” será emitido um comunicado sobre o assunto.

A idosa teria sido declarada morta devido a uma parada cardiorrespiratória derivada de uma doença cerebrovascular não especificada, mas o que ela sofreu foi uma catalepsia, segundo a mídia local. “Pouco a pouco estou assimilando o que aconteceu. Agora só peço que a saúde de minha mãe melhore. Quero ela viva e ao meu lado”, disse Balberán, que esteve com a mãe no domingo na unidade de terapia intensiva onde ela se encontra. / AFP