Imigrantes que atravessam o Darien ouviram falar da vitória de Donald Trump e aceleraram o passo

BAJO CHIQUITO, Panamá - Jesús Chávez, um confeiteiro de 34 anos de Barquisimeto, na Venezuela, chegou a esse pequeno vilarejo na fronteira do Panamá com a selva de Darien (na fronteira com a América do Sul) na sexta-feira.

Ele estava viajando com mais cinco pessoas, uma mistura de amigos e familiares. Todos eles haviam deixado a Venezuela no último sábado com o objetivo de chegar aos Estados Unidos.

Imigrantes cruzam o rio em Bajo Chiquito, no Panamá, em longa travessia com destino final os Estados Unidos Foto: Matias Delacroix/AP

PUBLICIDADE Ele disse que o grupo havia esperado na Venezuela pelos resultados da eleição presidencial de julho, mas depois que o presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor, apesar das evidências de que ele havia perdido, eles decidiram partir. “Não vimos nenhuma esperança”, disse Chávez. Eles entraram no Darien Gap na terça-feira e ouviram sobre a vitória presidencial de Donald Trump enquanto ainda caminhavam pela selva.

“Estamos tentando chegar o mais rápido possível, antes de janeiro, para ver se temos alguma chance com o CBP One”, disse ele, referindo-se ao portal on-line do governo dos EUA que permite que os migrantes marquem uma entrevista para pedir asilo na fronteira. Trump disse que vai acabar com o CBP One.

Chávez disse que eles queriam chegar à cidade de Tapachula, no sul do México, onde poderiam acessar o aplicativo.

Em Bajo Chiquito, os migrantes podem comprar comida, alugar quartos, redes ou espaços para montar suas barracas. Há Wi-Fi e ONGs que oferecem atendimento médico.

Os venezuelanos constituem a maioria dos migrantes que passam por lá, mas o grupo de sexta-feira também incluía pessoas da República Democrática do Congo e de Bangladesh.

Até terça-feira, o Panamá havia registrado cerca de 289.000 chegadas de migrantes através do Darien. Isso representa cerca de 38% a menos em comparação com o mesmo período do ano passado. Sessenta e nove por cento das chegadas deste ano foram de venezuelanos.