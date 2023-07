Incêndio força evacuação de ao menos duas mil pessoas em base militar na Crimeia

As autoridades locais da península da Crimeia, anexada pela Rússia, ordenaram a evacuação de mais de dois mil civis devido a um incêndio em um acampamento militar, informou o governador do território nomeado por Moscou.

“Está planejada a evacuação temporária dos residentes de quatro localidades adjacentes ao campo militar no distrito de Kirov. São mais de duas mil pessoas”, disse Sergey Aksionov.

Duas mídias online russas, Mash e Baza, que são próximas aos serviços de segurança de Moscou, informaram que detonações foram ouvidas na área por duas horas. Segundo a Mash, um depósito de munição foi incendiado.

As autoridades russas, incluindo o exército, não confirmaram a explosão de munição ou apontaram as possíveis causas do incêndio.

O governador Aksionov anunciou que o incêndio causou o fechamento de uma rodovia que liga o porto de Kerch, no leste da Crimeia, à cidade de Sevastopol, no sudoeste.

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, tem sido alvo frequente de ataques aéreos e navais com drones.

Horas após incêndio, a Ucrânia celebrou uma “operação bem-sucedida”. “Uma operação bem-sucedida foi realizada na Crimeia ocupada. O inimigo está escondendo a extensão dos danos e o número de vítimas”, disse o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, no Telegram./AFP