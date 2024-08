Arqueólogos descobriram uma câmara funerária da Idade do Bronze enterrada em Cut Hill, colina isolada do Parque Nacional de Dartmoor, no centro do condado de Devon, na Inglaterra. A caixa construída em pedra, conhecida como cista, foi encontrada por especialistas durante uma escavação de três dias no início deste mês. A datação por radiocarbono do carvão encontrado no interior sugere que a câmara, usada para enterrar os mortos, tem cerca de 3.900 anos. As informações são da BBC.

A Autoridade do Parque Nacional de Dartmoor (DNPA, na sigla em inglês), que liderou o projeto, disse que a descoberta tinha paralelos com uma outra cista descoberta em Whitehorse Hill, também em Dartmoor, em 2011, que revelou itens como ossos humanos cremados, uma bolsa de tecido e contas de âmbar, aponta a BBC.

Câmara funerária descoberta pelos arqueólogos tem cerca de 3.900 anos. Foto: Alec Collyer