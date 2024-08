Batizada de Bayesian, a embarcação é de bandeira britânica, possui 56 metros (184 pés) de comprimento e era conhecida por seu incomum mastro de 75 metros (246 pés), um dos mais altos do mundo feitos de alumínio. Os sites online o listam para charter (fretamento) por até € 195.000 (cerca de R$ 1,17 milhão) por semana.

Mergulhadores especializados em águas profundas tentavam acessar o casco, segundo Luca Cari, porta-voz do serviço de resgate italiano. As pessoas resgatadas foram hospitalizadas, porém, não foram passados detalhes do estado de saúde delas. As operações de resgate envolveram helicópteros e barcos das equipes da guarda costeira, do serviço de resgate de incêndio e do serviço de proteção civil.