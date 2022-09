Integridade física da maior usina nuclear da Europa foi violada, revela inspeção da ONU

ZAPORIZHZHIA - A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) realizou nesta quinta-feira, 1º, a sua inspeção à usina atômica de Zaporizhzhia depois de semanas de alertas sobre o risco de um acidente nuclear em meio à guerra na Ucrânia. Segundo o chefe da agência da ONU, a integridade física da usina foi violada várias vezes e missão deve continuar no local até a semana que vem.

“É evidente que a integridade física da usina foi violada em várias ocasiões. Por acaso ou por deliberação? Não temos os elementos para avaliar isso. Mas isso não pode continuar acontecendo”, declarou Rafael Grossi após retornar ao território controlado pela Ucrânia depois de inspecionar a usina nuclear sob controle da Rússia desde o início da guerra.

A equipe de inspeção chegou ao local em meio a combates entre forças russas e ucranianas que levaram ao desligamento de um reator e ressaltou a urgência da tarefa. Grossi passou quatro horas dentro da usina, mas disse que cinco membros de sua equipe devem permanecer no local até domingo ou segunda-feira. A visita da delegação de 14 membros da AIEA ocorreu após meses de negociações para passar pela linha de frente e entrar na maior usina nuclear da Europa.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, e membros da agência da ONU inspecionando a usina nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar Foto: Yuri Kochykov/EPA/EFE

No final da visita, Grossi informou que o grupo havia coletado informações importantes em sua primeira inspeção à fábrica e continuaria sua avaliação. “Minha equipe está permanecendo e, mais importante... estamos estabelecendo uma presença contínua da AIEA aqui”, disse ele em um vídeo no Twitter, com a usina visível no cenário atrás.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

Enquanto os especialistas avançavam pela zona de guerra em direção ao complexo, a Rússia e a Ucrânia se acusavam mutuamente de bombardear a área e tentar atrapalhar a visita. O bombardeio intenso atrasou o progresso da equipe em direção à usina.

A Energoatom, empresa estatal de energia nuclear da Ucrânia, disse que o bombardeio de morteiros russos levou ao desligamento de um de seus reatores por seu sistema de proteção de emergência e danificou uma linha de fornecimento de energia de backup usada para necessidades internas. Um dos reatores da usina que não estava operando foi trocado por geradores a diesel, disse a empresa.

“Tem havido um aumento da atividade militar, incluindo esta manhã até muito recentemente”, disse Grossi durante a viagem, acrescentando que, depois de ser informado pelos militares ucranianos, decidiu continuar a inspeção apesar dos riscos. “Pesando os prós e os contras e tendo chegado tão longe, não vamos parar.”

A fábrica de Zaporizhzhia foi ocupada por forças russas, mas administrada por engenheiros ucranianos, desde os primeiros dias da guerra há seis meses. A Ucrânia alega que a Rússia está usando o local como escudo para lançar ataques, enquanto Moscou acusa a Ucrânia de disparar de forma imprudente na área.

Militares russos guardando o território da usina nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar, sudeste da Ucrânia, em 1 de setembro de 2022 Foto: Yuri Kochetkov/EPA/EFE

Os combates no início de março causaram um breve incêndio em seu complexo de treinamento e, nos últimos dias, a usina foi temporariamente desligada por causa dos danos, aumentando os temores de um vazamento de radiação ou um colapso do reator. As autoridades começaram a distribuir comprimidos de iodo antirradiação para os moradores próximos.

O porta-voz da AIEA, Michael Amdi Madsen, disse no início da semana que a equipe avaliaria os danos à usina, determinaria o estado de seus sistemas de segurança principal e de backup e avaliaria as condições de trabalho da equipe da sala de controle. Especialistas expressaram preocupação de que a equipe esteja sobrecarregada e estressada com a ocupação da fábrica pelas forças russas, aumentando o risco de um erro perigoso.

Grossi disse antes de sua chegada que estabelecer uma presença contínua da AIEA na fábrica seria “indispensável para estabilizar a situação e obter atualizações regulares, confiáveis, imparciais e neutras sobre a situação lá”.

Nesta quinta, após sua passagem inicial, Grossi disse: “As principais coisas que eu queria ver, eu vi”. Quanto à equipe de Zaporizhzhia, ele disse: “Apesar de uma situação e circunstâncias difíceis, eles são muito profissionais em seu trabalho”.

Jornalistas internacionais em torno de um veículo aéreo não tripulado no território da usina nuclear Zaporizhzhia em Enerhodar Foto: Yuri Kochetkov/EPA/EFE

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, disse que Moscou espera “imparcialidade” da equipe. “Estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir que a usina seja segura, que funcione com segurança e que a missão cumpra todos os seus planos lá”, disse ele.

Antes da visita, o Ministério da Defesa da Rússia informou que as forças ucranianas desencadearam ataques de artilharia na área e enviaram um grupo de até 60 batedores para tentar apreender a usina no rio Dnieper. Ele disse que as tropas ucranianas chegaram em sete lanchas, mas que as forças russas “tomaram medidas para destruir o inimigo”, usando aviões de guerra. Alguns dos projéteis ucranianos caíram a 400 metros do reator nº 1 da usina, disseram autoridades russas.

A administração russa instalada na cidade onde a usina está situada, Enerhodar, informou que pelo menos três moradores foram mortos nesta quinta por bombardeios ucranianos. Autoridades ucranianas, por sua vez, acusaram as forças russas de bombardear Enerhodar e um corredor pelo qual a equipe da AIEA deveria passar. A versão dos eventos de nenhum dos lados pôde ser imediatamente verificada de forma independente./AFP, AP e NYT