Invasão a Gaza pode ter combates urbanos mais letais desde a 2ª Guerra Mundial

THE NEW YORK TIMES -Experiência dos americanos em cidades iraquianas e dos russos no cerco a Mariopol mostram que israelenses terão que enfrentar desafios como o território, a população civil e a geopolítica. Fogo pesado vindo dos telhados e apartamentos. Projéteis perfurantes explodindo transportadores de tropas. Combatentes misturam-se com civis, lançando emboscadas de drones ou surgindo de túneis cheios de munição. Comida e água suficientes para sustentar uma longa guerra.

Enquanto o exército israelense reúne tanques na fronteira de Gaza para uma invasão com o objetivo de eliminar o Hamas, especialistas alertam que as tropas do país podem enfrentar alguns dos combates mais intensos de rua desde a Segunda Guerra Mundial em outras áreas densamente povoadas da Palestina.

Estudiosos de guerra urbana e autoridades americanas fazem comparações sombrias com o Iraque: pense em Falluja em 2004, os combates mais intensos que as tropas americanas enfrentaram desde o Vietnã, ou a luta de nove meses para derrotar o Estado Islâmico em Mosul em 2016, que levou a 10 mil mortes civis. Agora, multiplique o impacto destrutivo, possivelmente exponencial.

Tanques israelenses são posicionados na fronteira com a Faixa de Gaza Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

O Hamas tem de três a cinco vezes mais combatentes —talvez 40 mil no total— do que o Estado Islâmico tinha em Mosul. Pode mobilizar reservas de uma população jovem e inquieta, e tem apoio internacional de países como o Irã. Mesmo por conta própria, a liderança do Hamas teve anos para se preparar para a batalha em Gaza, incluindo nas ruas da cidade, onde tanques e munições precisas podem ser superadas por táticas de guerrilha.

“Vai ser feio”, disse o tenente-coronel Thomas Arnold, estrategista do Exército dos EUA que publicou estudos sobre operações urbanas no Oriente Médio. “As cidades são o playground do diabo porque tornam tudo infinitamente mais difícil”.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, prometeu “derrubar o Hamas”. Sem definir claramente o que isso significa, ele se comprometeu a remover o grupo da Faixa de Gaza após o ataque do dia 7 de outubro, no qual 1.400 pessoas morreram e outras 200 foram sequestradas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversa com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, após desembarcar em Tel Aviv, Israel Foto: Kenny Holston/ NYT

Mas Gaza é uma área altamente urbanizada, com o Hamas profundamente enraizado, tornando-se um campo de batalha complexo. Preocupado com os desafios à frente, o governo de Joe Biden, dos Estados Unidos, enviou altos oficiais militares para fornecer aconselhamento aos israelenses, com base em suas próprias experiências no Iraque, ao mesmo tempo em que pressiona Israel para adiar a invasão, a fim de negociar a libertação dos reféns do Hamas e fornecer mais ajuda humanitária.

Autoridades americanas estão preocupadas que Israel não tenha um plano com objetivos claros e alcançáveis que evitem uma enorme perda de vidas entre os mais de dois milhões de civis palestinos em Gaza. “Eu os encorajei a conduzir suas operações de acordo com o direito internacional”, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, no último domingo.

Com a história como guia, três fatores provavelmente moldariam uma guerra terrestre nas cidades de Gaza: o ambiente urbano, a interação entre combatentes e civis e as pressões políticas.

Civis palestinos da Faixa de Gaza retiram moradores de escombros após ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza Foto: Abed Khaled / AP

O território

A Faixa de Gaza tem cerca de 360 km², uma faixa estreita um pouco maior em área do que Las Vegas, com um aglomerado de centros urbanos. A capital, Gaza, tem cerca de 700 mil pessoas comprimidas em cerca de 51 km², com mais prédios altos do que as forças lideradas pelos EUA enfrentaram na batalha por Mosul, criando um front tridimensional mais perigoso.

Muitas invasões urbanas — desde a Idade Média até a modernidade— começaram com um avanço rápido, apenas para depois emperrar em distritos que favorecem os defensores. Mosul é um exemplo clássico; outro é o cerco do ano passado a Mariupol. Soldados ucranianos mantiveram a cidade por quase três meses contra uma força russa avançada de cinco a oito vezes maior.

“Eles aproveitaram os prédios industriais pesadamente blindados da cidade e sua rede subterrânea muito eficazmente”, escreveu John W. Spencer, presidente de estudos de guerra urbana do Instituto de Guerra Moderna, que faz parte da Academia Militar dos EUA, em um relatório sobre o primeiro ano da guerra na Ucrânia.

Soldados israelenses participam de treinamento perto da fronteira com a Síria Foto: Gil Eliyahu/Reuters

Cidades também podem ser maleáveis. Israel destruiu centenas de prédios em Gaza através de ataques aéreos. O Hamas, muito antes de seu ataque a Israel neste mês, construiu centenas de milhas de túneis sob a cidade de Gaza que podem ser usados para se movimentar entre posições de ataque, esconder reféns e proteger suprimentos.

Surpresas adicionais —fábricas de foguetes sob escolas; armas armazenadas em mesquitas— provavelmente serão encontradas se Israel invadir.

Em Mosul, onde o Estado Islâmico teve menos tempo para se estabelecer, os combatentes perfuraram buracos nas paredes para que pudessem disparar contra tanques através dos prédios. Eles usaram drones baratos com câmeras para guiar motoristas de carros-bomba e esticaram lonas sobre as ruas para esconder corridas de suprimentos.

Lá e em outros lugares, explosivos foram conectados aos escombros e portas de apartamentos. Geladeiras, queimadas com lixo e blocos de motor foram usados para impedir veículos militares.

“As cidades podem mitigar suas vantagens tecnológicas”, diz o coronel Arnold, que está concluindo um doutorado na Universidade da Virgínia, Estados Unidos. “Enquanto Israel está esperando o momento certo, criando condições, derrubando prédios, preparando suas tropas, o outro lado quase certamente está se preparando também”.

As pessoas

Civil ou combatente? A guerra urbana tende a dificultar essas classificações de maneira mais frequente, de maneiras mortais. Israel já foi acusado de matar milhares de civis em ataques aéreos, incluindo 1.200 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Esses números não puderam ser verificados de forma independente, mas o risco para os civis permanece alto.

Mesmo enquanto Israel incentiva as pessoas na cidade de Gaza a se mudarem para áreas mais seguras, muitos estão obedecendo às instruções do Hamas ou líderes religiosos para ficar, ou dizendo que não podem pagar para sair.

É um problema familiar. Em 2004, o governo de George W. Bush, dos Estados Unidos, deu aos fuzileiros navais norte-americanos apenas 72 horas para planejar uma invasão de Falluja depois que quatro contratados americanos foram mortos. Naquela ocasião, os corpos mutilados foram pendurados em uma ponte. Os comandantes alertaram que uma operação motivada por vingança colocaria civis em perigo e falharia, e eles recuaram após pesadas perdas, dando aos iraquianos seis meses para fugir antes de um segundo ataque.

Estima-se que de 30 a 90 mil pessoas permaneceram. “Muitos civis inocentes não foram autorizados a sair”, diz Freddie Blish, tenente-coronel aposentado dos Fuzileiros Navais dos EUA que foi enviado a Falluja como engenheiro de combate. “E é isso que vai acontecer com o Hamas. Vão usá-los como escudos humanos”.

Soldado israelense patrulha a fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza Foto: Aris Messinis/AFP

Israel enfatiza que não visa civis. Mas em batalhas urbanas, os comandantes muitas vezes são alvejados por estruturas que abrigam tanto combatentes quanto famílias, forçando uma decisão: limpar os quartos com tropas, colocando-as em risco, ou chamar uma resposta mais pesada que pode matar civis.

A tolerância para perdas de tropas tende a diminuir à medida que a guerra urbana se arrasta. Em Mosul, depois que as taxas de baixas para as tropas iraquianas atingiram 50%, os ataques aéreos aumentaram. Os iraquianos frequentemente exigiam que seus parceiros americanos derrubassem mais do que apenas um prédio.

“Eles não avançariam até destruirmos o quarteirão”, disse Amos Fox, um planejador militar dos EUA no Iraque durante a operação em Mosul.

Foram necessários 252 dias e 100 mil tropas iraquianas, com apoio aéreo americano, para libertar Mosul do Estado Islâmico. Juntamente com 10 mil civis, 8,2 mil soldados iraquianos morreram, e pelo menos 13 mil prédios ficaram inabitáveis, segundo as Nações Unidas.

Escombros da cidade de Mossul, no Iraque Foto: Carla Aranha/Estadão

As tropas israelenses, embora melhor treinadas do que o Exército iraquiano, com anos para preparar planos de invasão e unidades de engenharia especializadas para desafios como túneis, enfrentarão um adversário mais difícil.

Havia de 3 a 5 mil combatentes do Estado Islâmico em Mosul no início da operação, de acordo com estimativas militares dos Estados Unidos, e alguns milhares a mais chegaram depois. A ala militar do Hamas, as Brigadas Al Qassam, é estimada em 30 a 40 mil, sem incluir milhares de militantes de outros grupos como a Jihad Islâmica Palestina.

A maioria dos combatentes do Estado Islâmico era de outros países. Já os do Hamas cresceram em Gaza. Suas unidades são unidas por localização, família, fé e frustração compartilhada com Israel. “Eles conhecem as ruas e os túneis”, diz Blish, o tenente-coronel aposentado. “Vai ser uma batalha difícil”.

A geopolítica

As guerras recentes raramente aconteceram tão rapidamente como ambas as partes esperavam: Mosul deveria ter sido liberada em três meses, não em nove; a Rússia esperava uma vitória rápida em Kiev. E à medida que o número de mortos aumenta e as economias entram em colapso, o apoio internacional muitas vezes enfraquece.

Os líderes da Ucrânia sabem disso melhor do que a maioria, mas Israel também tem experiência com o desafio político e militar que vem com conflitos prolongados. A última invasão terrestre de Israel em Gaza, em 2014, durou menos de três semanas. Como Spencer, do Instituto de Guerra Moderna de West Point, apontou recentemente, Israel “lutou quase todas as guerras de sua história numa corrida contra o tempo, buscando alcançar seus objetivos antes que a pressão internacional o force a interromper as operações”.

No caso atual, autoridades israelenses alertaram que esperam vários meses de combates, se não anos. Isso significaria um aumento na demanda por armas e uma maior volatilidade global. Autoridades americanas estão preocupadas com a possibilidade de a guerra se espalhar para o Líbano e o Irã, juntamente com possíveis ataques às tropas americanas no Iraque. Essas preocupações podem afetar a orientação que Washington dá a Israel à medida que o conflito evolui.

Tanques israelenses disparam artilharia em direção a Faixa de Gaza Foto: Uriel Sinai/The NY Times

Em guerras passadas, a população israelense apoiava as operações militares desde que mostrassem progresso, com evidências de depósitos de armas destruídos e outros resultados tangíveis. As baixas — 66 soldados israelenses morreram na guerra de 2014— importavam menos do que “as percepções do sucesso da campanha”, de acordo com um relatório da RAND Corporation, de 2017.

Agora, no entanto, pesquisas mostram que os israelenses têm menos confiança em seu governo sob a liderança divisiva de Binyamin Netanyahu, e após seu fracasso em evitar o recente ataque. A definição de sucesso também é mais ampla desta vez e pode ser mais difícil de alcançar, em parte porque o Hamas cresceu mais forte com a ajuda do Irã, aumentando vastamente seus depósitos de foguetes e usando novas tecnologias como drones.

Hamas e Israel já estão envolvidos numa disputa por simpatia que tem provocado protestos ao redor do mundo e novamente tornou o Oriente Médio uma fonte de ansiedade internacional. Como ambos os lados lutam com arsenais de armas em cidades lotadas, isso criará um teste ainda mais transformador de narrativas e força de vontade, enquanto a guerra durar.