Biden e assessores aconselham Israel a evitar uma escalada da guerra com um ataque ao Hezbollah

NEW YORK TIMES - O presidente Joe Biden e os seus principais assessores têm insistido com os líderes israelenses para que não realizem nenhum ataque contra o Hezbollah, a poderosa milícia no Líbano, que possa arrastá-lo para a guerra Israel-Hamas, dizem autoridades americanas e israelenses.

As autoridades norte-americanas estão preocupadas com o fato de alguns dos membros mais agressivos do gabinete de guerra de Israel quererem enfrentar o Hezbollah, mesmo quando Israel iniciar um longo conflito contra o Hamas após os ataques de 7 de outubro. Os americanos estão expressando aos israelenses as dificuldades de combater tanto o grupo terrorista Hamas, no sul, como uma força muito mais poderosa do Hezbollah, no norte.

As autoridades norte-americanas acreditam que Israel lutaria em uma guerra de duas frentes e que tal conflito poderia atrair tanto os Estados Unidos como o Irã, o principal apoiador da milícia.

O esforço das principais autoridades americanas para impedir uma ofensiva israelense contra o Hezbollah, relatado em detalhe aqui pela primeira vez, revela a ansiedade do governo Biden e de seus assessores sobre o planejamento de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mesmo enquanto os dois governos se esforçam para apresentar uma forte frente unida em público.

As autoridades americanas também querem controlar o Hezbollah. Em várias reuniões no Oriente Médio, os diplomatas americanos pediram aos seus homólogos árabes que ajudassem a passar mensagens à milícia, inclusive por meio de seus contatos no Irã, para tentar evitar o início de uma guerra entre Israel e Hezbollah, seja por meio de ações do grupo de milícia ou dos israelenses.

As autoridades americanas temiam que Netanyahu aprovasse um ataque preventivo ao Hezbollah logo após os ataques do Hamas em 7 de outubro, que mataram mais de 1.400 pessoas. Embora esses temores tenham diminuído por enquanto, porque Netanyahu não alimentou a ideia, ainda persistem as ansiedades em relação a duas possibilidades: uma reação exagerada de Israel aos ataques com foguetes do Hezbollah e táticas israelenses severas em uma esperada ofensiva terrestre contra o Hamas em Gaza que forçaria o Hezbollah a entrar na guerra.

As autoridades americanas aconselharam os seus homólogos israelenses nas reuniões desta semana a tomarem cuidado para que as suas ações no norte contra o Hezbollah e no sul em Gaza não deem ao Hezbollah um pretexto fácil para entrar na guerra. Essas delicadas conversas ocorreram durante a visita de Biden a Tel Aviv na quarta-feira, 25, e durante as longas negociações do secretário de Estado Antony J. Blinken em Israel no início desta semana.

Presidente Joe Biden visitou Israel nesta semana Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Em ambas as visitas, as autoridades americanas reuniram-se com Netanyahu e o seu gabinete de guerra, algo quase inédito na história de Israel. Eles evitaram usar uma linguagem contundente para alertar os israelenses sobre ações militares provocativas porque entendiam a vulnerabilidade sentida pelas autoridades israelenses após os ataques de 7 de outubro. Mas tanto Biden quanto Blinken deixaram claras suas preocupações, disseram autoridades americanas e israelenses, que falaram sob condição de anonimato para poder falar francamente sobre discussões diplomáticas em tempos de guerra.

Gallant disse a Blinken em uma pequena reunião na segunda-feira que havia defendido na semana anterior o lançamento de um ataque preventivo ao Hezbollah, mas foi rejeitado por outras autoridades, disse uma pessoa familiarizada com a discussão.

Biden se reuniu na quarta-feira com o gabinete de guerra israelense, onde Gallant estava presente, e ressaltou os perigos de uma guerra em duas frentes, fazendo perguntas difíceis sobre as muitas consequências para Israel de um conflito em grande escala com o Hezbollah, disseram autoridades. Biden também levantou os espectros das decisões desastrosas das autoridades americanas de invadir o Iraque e de travar uma guerra longa e sem fim no Afeganistão.

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e o Departamento de Estado recusaram-se a comentar esta matéria. Os militares israelenses e Gallant também se recusaram a comentar.

Um representante do gabinete de Netanyahu emitiu uma declaração que dizia: “Israel está unido na guerra contra o Hamas. O primeiro-ministro Netanyahu disse que se o Hezbollah se juntar à guerra, cometerá um erro grave e pagará um preço devastador como nunca antes.”

Lição do 11 de setembro

De 12 a 18 de outubro, durante a semana da maratona de viagens de Blinken por conta da crise no Oriente Médio e da visita de Biden a Tel Aviv, o governo Biden evoluiu na forma como transmitiu suas preocupações a Israel – eventualmente decidindo transmiti-las através de lições aprendidas com a dispendiosa reação exagerada da América aos ataques de 11 de setembro de 2001.

Em uma entrevista coletiva em Tel Aviv em 12 de outubro, Blinken evitou responder diretamente à pergunta de um repórter americano sobre se ele tinha alguma lição a transmitir a Israel a partir da resposta ao 11 de setembro. Mas, em 18 de outubro, ele e Biden estavam falando sobre os erros dos EUA em particular para os israelenses, e Biden estava apontando abertamente para esses erros em um discurso em Tel Aviv.

Por enquanto, Netanyahu se absteve de apoiar um grande ataque ao Hezbollah, apesar do incentivo de Gallant e de generais militares seniores, disseram autoridades dos EUA e de Israel. E os militares israelenses até agora não reagiram com uma força esmagadora ao contínuo lançamento de foguetes de baixa altitude por parte do Hezbollah. Mas os eventos acelerados de uma guerra podem mudar isso.

Autoridades americanas e israelenses afirmam que ainda não encontraram evidências de que o Hezbollah ou o Irã tenham desempenhado um papel no planejamento dos ataques do Hamas. Várias autoridades de alto escalão do Hezbollah e do Irã parecem ter sido surpreendidas pelos ataques, disseram autoridades americanas e israelenses. Autoridades americanas e aliadas também disseram que avaliaram durante anos que os líderes do Hezbollah tentaram evitar uma guerra total com Israel.

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) há muito tempo avalia que Israel enfrentaria desafios significativos em uma guerra contra o Hezbollah e o Hamas, dizem autoridades familiarizadas com a inteligência. Um trabalho recente inclui a análise de que as profundas divisões em Israel sobre as mudanças propostas por Netanyahu para o judiciário deixaram o exército israelense mais fraco, disseram as autoridades.

As autoridades da Casa Branca começaram a se preocupar com a perspectiva de uma guerra mais ampla quando, logo após os ataques do Hamas em 7 de outubro, souberam de um debate entre as autoridades israelenses sobre atacar preventivamente o Hezbollah e concentrar o principal esforço de combate do país nesse grupo. As autoridades da Casa Branca disseram aos israelenses que essa era uma má ideia.

No debate interno israelense, Netanyahu expressou algum apoio ao ataque, disseram autoridades israelenses. Algumas autoridades militares israelenses elaboraram um plano que se centrava no ataque ao Hezbollah, usando a pretensão de uma invasão de Gaza como cobertura para um ataque maior no norte, disseram. Netanyahu adiou a implementação do plano, para decepção de Gallant, um ex-comandante das forças especiais navais, e de outros apoiadores do plano, disseram as autoridades.

Quando Blinken chegou a Tel Aviv para sua primeira visita durante a guerra, em 12 de outubro, as autoridades americanas estavam menos preocupadas com esse ataque, mas ainda estavam preocupadas com a possível reação exagerada israelense aos contínuos ataques com foguetes do Hezbollah.

O Hezbollah tem disparado foguetes contra o norte de Israel desde o início da guerra de Israel contra o Hamas, provocando ataques aéreos israelenses e fogo de artilharia no sul do Líbano, mas até agora o grupo tem evitado realizar um grande ataque. Desde a última guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006, o grupo ficou mais forte e mais bem armado, com cerca de 100.000 foguetes e mísseis em seu arsenal, segundo autoridades israelenses. O Hezbollah também tem muitos combatentes que aprimoraram suas habilidades na luta contra o Estado Islâmico na Síria.

Desde a última guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006, o grupo ficou mais forte e mais bem armado Foto: Jalaa MAREY / AFP

O governo Biden também está realizando uma campanha paralela de dissuasão diplomática e militar para tentar impedir que o Hezbollah entre em guerra contra Israel. Se isso acontecesse, o Irã poderia decidir entrar na briga, tornando o conflito regional, embora as autoridades dos EUA avaliem que o Irã, por enquanto, não quer entrar em tal guerra.

Blinken e os seus colegas têm transmitido mensagens ao Irã e ao Hezbollah através do Catar, da China e de outras nações para dizer aos adversários de Israel que fiquem fora da guerra do Hamas. O Pentágono enviou dois porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental e aumentou as tropas na área como medida de dissuasão.

O debate entre as autoridades israelenses sobre atacar ou não o Hezbollah tem ecos do esforço do governo Bush para invadir o Iraque após os ataques de 11 de setembro, mesmo quando ainda estava travando uma guerra no Afeganistão, onde a Al Qaeda, o grupo terrorista que realizou esses ataques, estava sediado.

Biden disse três frases notáveis em seu discurso em Tel Aviv que se referiam aos “erros” dos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro.

“Eu o aconselho: Enquanto você sentir essa raiva, não se deixe consumir por ela”, disse Biden. “Depois do 11 de setembro, ficamos furiosos nos Estados Unidos. E, embora tenhamos buscado e obtido justiça, também cometemos erros.”

Pouco antes da visita de Biden a Tel Aviv na quarta-feira, Victoria Nuland, a terceira autoridade do Departamento de Estado, e outros diplomatas seniores disseram a um pequeno grupo de legisladores dos EUA que o governo Biden estava preocupado com a possibilidade de Israel ampliar a guerra fazendo um grande ataque ao Hezbollah e outros grupos armados, disse uma autoridade com conhecimento da reunião. Os diplomatas disseram que estavam preocupados com o fato de que algumas autoridades israelenses, incluindo Netanyahu e Gallant, estavam cegas de raiva por causa das atrocidades cometidas pelos combatentes do Hamas durante o ataque de 7 de outubro, disse a autoridade.

Os diplomatas disseram aos legisladores que esse foi um dos motivos pelos quais a reunião de Blinken com Netanyahu e o gabinete de guerra israelense, que começou na noite de segunda-feira, se arrastou por sete horas e meia até a manhã de terça-feira.

Após os ataques de 7 de outubro, Gallant anunciou um “cerco completo a Gaza”, cortando água, eletricidade e alimentos, indo muito além do bloqueio naval imposto há 16 anos. “Estamos lutando contra animais humanos”, disse ele. O bombardeio de Israel após os ataques do Hamas resultou na morte de milhares de palestinos e no deslocamento de mais de um milhão de pessoas. Israel ordenou que todos os residentes do norte de Gaza se dirigissem para o sul antes de uma esperada invasão terrestre. Mas, desde então, Israel tem bombardeado as áreas de Khan Younis e Rafah, ao sul.

Após a reunião de segunda-feira entre Gallant e Blinken, os dois deveriam posar silenciosamente em um palco para tirar fotos para os jornalistas. Mas Gallant surpreendeu os diplomatas americanos com comentários públicos nos quais elogiou a presença dos navios de guerra dos EUA no Mediterrâneo - que poderiam acabar envolvidos em um conflito total entre Israel e o Hezbollah - e disse: “Esta será uma guerra longa; o preço será alto”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES





