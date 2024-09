Irã vive um dilema: como preservar seus aliados e evitar uma guerra em grande escala com Israel

A guerra de Israel contra o Hezbollah no sul do Líbano é mais um embaraço para o Irã e seu novo presidente, aumentando a pressão para que ele contra-ataque Israel para defender um importante aliado.

PUBLICIDADE Até o momento, o Irã tem se recusado a ser incitado por Israel a uma guerra regional maior, que seu líder supremo, Ali Khamenei, claramente não deseja, segundo analistas. Em vez disso, o presidente Masoud Pezeshkian está nas Nações Unidas na esperança de apresentar uma face mais moderada ao mundo e de se reunir com diplomatas europeus na esperança de reiniciar as conversações sobre o programa nuclear do Irã, o que poderia levar a um alívio das sanções vitais para sua economia debilitada. Em Nova York, nesta semana, Pezeshkian foi direto. Segundo ele, Israel estava tentando encurralar seu país em uma guerra mais ampla. “É Israel que busca criar esse conflito total”, disse ele. “Eles estão nos arrastando para um ponto para onde não queremos ir.”

President of Iran Masoud Pezeshkian addresses the 79th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 24, 2024. (AP Photo/Pamela Smith) Foto: Pamela Smith/AP

Depois de uma série de humilhações, aumentadas pelos ataques intensificados de Israel ao Hezbollah, o Irã enfrenta dilemas claros. Ele quer restaurar a dissuasão contra Israel e, ao mesmo tempo, evitar uma guerra em grande escala entre os dois países que poderia atrair os Estados Unidos e, em combinação, destruir a República Islâmica internamente.

Ele quer preservar os agentes que fornecem o que chama de defesa avançada contra Israel - Hezbollah, Hamas e os Houthis no Iêmen - sem entrar em batalha em nome deles.

Além disso, quer tentar acabar com algumas das sanções econômicas punitivas contra o Irã, renovando as negociações nucleares com o Ocidente e, ao mesmo tempo, preservando suas estreitas relações militares e comerciais com os principais adversários de Washington, a Rússia e a China.

“Os fundamentos não mudaram para o Irã”, disse Ali Vaez, diretor do Projeto Irã do International Crisis Group. “O Irã absolutamente não quer entrar em uma guerra maior na região”, disse ele. Ele acrescentou que esse é provavelmente um dos motivos pelos quais o Irã ainda não retaliou o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, enquanto ele estava no Irã para participar da posse de Pezeshkian.

Publicidade

Desde a derrubada do xá em 1979 e a instalação da República Islâmica, o Irã tem tentado espalhar sua influência por toda a região e prometeu destruir Israel. Ele construiu uma rede de representantes que financia, arma e apoia, mas não controla totalmente - o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina em Gaza e na Cisjordânia; os houthis no Iêmen; os muçulmanos xiitas no Iraque e os alauítas na Síria; e o Hezbollah no sul do Líbano, que se acredita estar equipado com mais de 150.000 mísseis e foguetes, com capacidade para atingir todo o território de Israel.

O ataque terrrorista do Hamas a Israel há quase um ano trouxe o papel do Irã para o centro das atenções. E Israel aproveitou a oportunidade para destruir ou diminuir dois representantes iranianos: o Hamas, na fronteira sul, e o Hezbollah, ao norte, que enviou foguetes para Israel em apoio ao Hamas, expulsando milhares de israelenses de suas casas.

Ao mesmo tempo, Israel continuou uma guerra mais secreta contra o Irã, matando oficiais superiores em um ataque com mísseis ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, em abril. Em seguida, Israel e Irã trocaram ataques no território um do outro, antes de recuarem.

Mais recentemente, Israel causou pânico no Líbano com a explosão de pagers e walkie-talkies, demonstrando sua infiltração na estrutura do Hezbollah. Em seguida, lançou uma barragem de mísseis e bombas que, na segunda-feira, matou centenas de pessoas no Líbano, no dia mais mortal desde a guerra civil do país, que terminou em 1990. “Israel está tentando atrair o Hezbollah para um ataque que produziria uma guerra completa e permitiria que Israel levasse a luta ao que considera sua verdadeira ameaça estratégica, o próprio Irã”, disse Suzanne Maloney, especialista em Irã e diretora do programa de política externa da Brookings Institution.

Imagem do dia 18 mostra soldados e bombeiros libaneses atendendo feridos em Sidon, no Líbano, após a explosão de pagers do Hezbollah. Ação mostrou como Israel está infiltrado na organização Foto: Mohammad Zaatari/AP

O Hezbollah também não está “inclinado a se envolver em um conflito que provavelmente levará à sua própria destruição”, disse Maloney. Para o Irã, “o Hezbollah é o grande impedimento - sua capacidade e proximidade com Israel são a primeira linha de defesa da República Islâmica e, se for destruído, deixará os iranianos muito mais vulneráveis”.

Os representantes representam a estratégia de defesa avançada do Irã, para proteger a pátria iraniana. Os representantes devem lutar pelo Irã, explicou Vaez: “Nunca foi o princípio de que o Irã lutaria em sua defesa”.

Publicidade

Por enquanto, o Irã está observando atentamente, ao mesmo tempo em que supõe que o Hezbollah, bem armado e bem organizado, pode se defender e infligir sérios danos a Israel sem ajuda iraniana explícita.

Israel parece estar tirando proveito dos desafios do Irã, mas, como sempre, o risco é que ele possa fazer um julgamento errado.

Em alta Internacional Netanyahu promete seguir atacando com ‘força total’ grupo Hezbollah no Líbano Lista de Epstein: como Donald Trump, príncipe Andrew, Stephen Hawking e outros famosos são citados Há elementos de linha dura na Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e no próprio Hezbollah “que veem o confronto com Israel como inevitável e prefeririam que fosse mais cedo”, disse Ellie Geranmayeh, especialista em Irã do Conselho Europeu de Relações Exteriores. O Irã precisa reforçar seu eixo de resistência de alguma forma, disse Cornelius Adebahr, que estuda o Irã para a Carnegie Europe. “O Irã não pode engolir isso para sempre”, disse ele. “As pessoas perguntarão: ‘Que tipo de poder você tem se não consegue proteger seus representantes? Em um breve discurso na terça-feira nas Nações Unidas, Pezeshkian acusou Israel de barbárie e se referiu aos representantes do Irã como combatentes da liberdade. Mas ele também falou de “uma nova era” e prometeu desempenhar “um papel construtivo”. O Irã estava pronto para voltar a se envolver com o Ocidente na questão nuclear, disse ele. Pezeshkian é visto como um moderado no sistema iraniano. E sua vitória na eleição presidencial deste ano é considerada um sinal de que o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, quer reduzir as tensões dentro do Irã que explodiram em 2022 e foram exacerbadas pelo mais linha-dura Ebrahim Raisi, que era considerado um possível sucessor do líder supremo, mas morreu em um acidente de helicóptero. Acompanhado nas Nações Unidas por negociadores experientes e bem conhecidos do Ocidente, Pezeshkian está tentando apresentar seu governo como moderado, pragmático e aberto à diplomacia.

Publicidade

Mas o momento é complicado, com a eleição americana em novembro, e pode ser a última chance para essa aproximação.

Se os representantes do Irã forem derrotados e as novas negociações sobre o arquivo nuclear forem improdutivas, há vozes fortes dentro do Irã que defendem a utilização do programa nuclear iraniano como arma e a obtenção de dissuasão dessa forma. O Irã também pode optar por aprofundar suas relações com Moscou, na esperança de obter o avançado sistema de defesa aérea S-400 da Rússia, já que seus sistemas atuais se mostraram vulneráveis a Israel.

“O Irã está em uma bifurcação na estrada”, disse Vaez. “O Irã está avaliando se há um caminho a seguir para a diplomacia nuclear. Mas qualquer guerra que enfraqueça significativamente o Hezbollah fará com que o Irã se sinta menos seguro e poderá mudar seu cálculo nuclear.”