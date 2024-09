Esses crimes não devem ser esquecidos nem perdoados. Também não pode ser do interesse do Ocidente que um grupo terrorista com laços crescentes com o Kremlin mantenha o controle efetivo de um Estado mediterrâneo enquanto aterroriza sua vizinhança.

Além dos interesses de Israel em ter fronteiras seguras contra o Eixo de Resistência de Teerã, há um interesse americano em verificar a expansão do que chamo de Eixo de Repressão, um grupo mais amplo que inclui o Irã, a China, a Rússia e a Coreia do Norte.

O que nos leva a uma sexta lição: é tentador ver as várias batalhas de Israel como assuntos regionais, distantes das preocupações centrais dos Estados Unidos. Isso também é uma tolice. Estamos agora nos estágios iniciais de mais uma disputa entre o mundo livre e o mundo não livre. É um conflito que vai desde a fronteira da Noruega com a Rússia até a luta do povo iraniano contra seu próprio governo e os bancos de areia do Mar do Sul da China. Ela provavelmente durará décadas.

Nessa luta, Israel está do nosso lado e o Hezbollah está do outro. Aconteça o que acontecer nos próximos dias e semanas, não podemos fingir que estamos neutros entre eles.