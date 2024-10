Israel confirma morte de Hashem Safieddine, possível sucessor de Nasrallah no comando do Hezbollah

Israel afirmou nesta terça-feira, 22, a morte de Hashem Safieddine, o possível sucessor de Hasan Nasrallah no comando da milícia xiita extremista Hezbollah, baseada no Líbano. Segundo o Exército israelense, Safieddine teria sido morto em um ataque aéreo no sul de Beirute no início deste mês. O Hezbollah, no entanto, não se pronunciou sobre a sua morte.

O bombardeio foi realizado durante a campanha militar de Israel no Líbano semanas após a morte de Hasan Nasrallah em um outro ataque israelense em 27 de setembro. Ele era o principal líder do Hezbollah desde 1992 e a sua morte escalou a guerra no Oriente Médio. A morte de Safieddine havia sido declarada por Binyamin Netanyahu no dia 8, mas foi concluída pelo Exército israelense nesta terça-feira devido ao período de inatividade e por estar incomunicável desde então. Cerca de outros 25 líderes do Hezbollah foram mortos no mesmo bombardeio.

Imagem mostra Hashem Safieddine (centro) durante o funeral de Fuad Shukr, outro membro do alto escalão do Hezbollah, em agosto. Safieddine era apontado como sucessor de Hasan Nasrallah na liderança da milícia extremista Foto: Khaled Desouki/AFP

Safieddine era primo de Nasrallah e comandava o conselho executivo do Hezbollah, que cuida de assuntos financeiros e administrativos do grupo Ele também participava do conselho da Jihad, responsável pelas atividades militares do Hezbollah.

O clérigo xiita foi a primeira autoridade do Hezbollah a falar em público depois que o grupo Hamas, aliado da milícia, realizou o ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro de 2023, desencadeando a guerra na Faixa de Gaza que arrastou a milícia xiita a um conflito paralelo na fronteira norte de Israel.

Ataques no Líbano continuam

Apesar de ter eliminado as principais lideranças do Hamas, Israel continua com a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano. Nesta terça, o ministério de saúde do país disse que ataques aéreos mataram 10 pessoas e feriram outras 31 no sul e na região do Vale do Bekaa.

Nas últimas 24 horas, a unidade de resposta a crises do Líbano registrou 125 ataques aéreos e incidentes de bombardeios, concentrados principalmente no sul e na província de Nabatiyeh.

Cerca de 1.095 centros — incluindo complexos educacionais, institutos vocacionais, universidades e outras instituições — estão atualmente abrigando 191,5 mil pessoas deslocadas pela ofensiva israelense no Líbano. Entre esses abrigos, 908 já atingiram a capacidade máxima. /AP