Israel anuncia controle de complexo do Hezbollah e morte de sucessor de Nasrallah

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira, 8, o controle de um complexo da milícia xiita Hezbollah no sul do Líbano, uma semana após invadir o país. Em paralelo, o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu confirmou a morte de Hashem Safieddine, provável sucessor de Hasan Nasrallah na liderança do grupo, em um ataque em Beirute no dia 5.

Segundo os israelenses, o complexo possuía armas e lançadores de mísseis. Ele fica localizado em Maroun el-Ras, próximo à fronteira com o norte de Israel e onde soldados entraram em combate com membros do grupo Hezbollah na semana passada. Os lançadores e as armas eram utilizados em ataques contra o norte de Israel. Apesar do controle, o norte de Israel continua sofrendo ataques provenientes do Líbano. Mais de 20 alertas de sirenes foram disparados na região até a noite desta terça (horário local), incluindo Haifa, terceira maior cidade de Israel. Cerca de 135 mísseis foram lançados no norte e 12 pessoas ficaram feridas, informaram as autoridades ao jornal israelense Hareetz.

Imagem desta terça-feira, 8, mostra fumaça sobre Dahiye, subúrbio de Beirute, após ataque aéreo israelense Foto: Hassan Ammar/AP

Israel também expandiu o número de soldados no Líbano, com uma quarta divisão militar enviada para o país. Segundo a BBC, o número total de soldados no país agora é de 15 mil. O exército israelense se recusa a especificar quantos soldados estão no Líbano desde que a invasão começou.

O número de mortes no país decorrente da guerra chegou a dois mil, segundo o Ministério de Saúde do Líbano. Apesar do conflito ter começado em 8 de outubro de 2023, com ataques do Hezbollah em apoio ao Hamas, a maioria das mortes ocorreu nas últimas semanas. A quantidade de feridos supera os 10 mil.

Em meio a ofensiva, Netanyahu publicou um vídeo confirmando a morte de Safieddine, chefe do conselho executivo do Hezbollah, e de outras lideranças do grupo. “Nós eliminamos milhares de terroristas, incluindo Nasrallah, o seu substituto e o substituto do substituto”, declarou. Horas depois do anúncio, o exército israelense realizou novos ataques contra Dahiya, um subúrbio no sul de Beirute.

Safieddine, primo de Nasrallah, era apontado como seu sucessor na liderança do grupo. Apesar disso, o premiê não se referiu nominalmente a ele e ao “substituto do substituto”.

Ataques em Damasco e na Faixa de Gaza

Em paralelo à invasão no Líbano, Israel realizou um ataque aéreo nesta terça contra prédios residenciais em Damasco, capital da Síria, segundo agências de notícias locais. A imprensa iraniana informou que o ataque aconteceu na região da Embaixada do Irã em Damasco, que foi atacada em abril por forças israelenses.

Fotografias na mídia iraniana mostraram destroços e prédios danificados. O exército israelense se recusou a fazer comentários. Segundo a agência de notícias estatal síria (Sana), três mísseis foram lançados contra um prédio residencial e comercial no bairro de Mezzeh. Sete civis foram mortos, incluindo mulheres e crianças.

Novos ataques israelenses também foram relatados na Faixa de Gaza. Segundo a Defesa Civil do enclave, controlada pelo Hamas, 12 pessoas foram mortas e outras ficaram feridas em ataques aéreos israelenses na região de Bureij, no centro de Gaza. O exército israelense disse que as tropas estavam “eliminando terroristas” na área. /Com NYT