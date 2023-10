Israel, em Gaza, precisa evitar os erros do pós-guerra dos Estados Unidos no Iraque; leia a análise

THE NEW YORK TIMES – Dirigi o planejamento pós-guerra do Iraque para o Departamento de Estado dos EUA em 2002 e 2003. Assim que a Casa Branca decidiu, em 2002, remover Saddam Hussein pela força, adverti meus superiores de que era necessário um planejamento sério para o que viria a seguir. O estudo que liderei – o Future of Iraq Project (Projeto Futuro do Iraque), do qual apenas uma parte é pública atualmente – deu aos líderes dos EUA uma compreensão do que o Iraque do pós-guerra precisaria.

Mas antes que pudéssemos colocar os planos em prática, fomos expulsos do Pentágono pelo Secretário de Defesa Donald Rumsfeld, sob as ordens do vice-presidente Dick Cheney, em uma disputa sobre o que fazer no Iraque. Como resultado, muitos dos civis americanos que foram para lá tinham pouca experiência e ainda menos conhecimento do que o Iraque precisava para se recuperar de décadas de governo brutal e corrupto do Sr. Hussein e seu partido Baath. O resultado contribuiu para a tragédia do Iraque, dos Estados Unidos e de todo o Oriente Médio.

Nuvem de fumaça após ataque aéreo israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza Foto: SAID KHATIB / AFP

O que estamos vendo agora em Israel e em Gaza me causa a mesma preocupação que muitos de nós sentimos há 20 anos: fala-se muito sobre planos militares e sobre a devastação da guerra, mas não se fala o suficiente sobre o que precisará vir depois. Não escrevi publicamente antes sobre as lições que os Estados Unidos deveriam ter aprendido com o que aconteceu com os planos pós-guerra para o Iraque. Com a humildade da experiência adquirida a duras penas, gostaria de oferecer essas lições como conselho para quem quer que assuma esse papel em Israel hoje: o funcionário encarregado de desenvolver um plano para uma Gaza pós-Hamas.

Seu trabalho será difícil, mas não é impossível. Rejeite o conselho dos cínicos de que o trabalho de Israel começa e termina quando ele derrota o Hamas militarmente e destrói sua capacidade de prejudicar os israelenses novamente. Se você não tentar construir algo melhor no lugar do Hamas ou se tentar de forma desinteressada, Israel terá apenas alguns anos de descanso. A destruição é fácil, mas a construção é difícil. Isso não significa que seja impossível.

A mentalidade autodestrutiva que se instalou nos Estados Unidos pouco tempo depois da ocupação do Iraque foi a de que a decisão de invadir o Iraque foi um pecado original – algo tão errado que nunca poderia ter sido melhor do que foi. Essa mentalidade é prejudicial porque elimina qualquer esforço sério para entender o que deu errado e por quê.

Continua após a publicidade

O rótulo de guerras eternas que tem sido firmemente associado às guerras dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão não reconhece que o planejamento deficiente e a escassez de recursos sempre falharão em garantir a paz pós-guerra. Surpreende-me que alguém possa se surpreender com isso. Mas as lições da Alemanha e do Japão do pós-guerra que levaram às suas prósperas democracias atuais, incluindo a reconstrução física e política com bons recursos e o tempo necessário para o sucesso, foram totalmente incompreendidas e mal aplicadas por Washington em 2003 e 2004. Israel tem enfrentado sua própria guerra eterna desde 1948. A falta de planejamento e a escassez de recursos também são seus inimigos.

Assim como os iraquianos nos disseram, com razão, antes da invasão de 2003, que o Iraque não é o Afeganistão, Gaza não é nem o Iraque nem o Afeganistão. Fatores exclusivos de Gaza, como décadas de propaganda anti-israelense e anti-judaica do Hamas e o tratamento dado por Israel aos civis de Gaza desde 1967, tornarão a reconstrução física e política especialmente desafiadora para Israel e ainda mais desafiadora do que o sul do Líbano foi para Israel de 1985 a 2000. O ódio arraigado que muitos habitantes de Gaza têm por Israel hoje não tem paralelo com o que as forças dos EUA enfrentaram ao entrar em Cabul ou Bagdá. Tudo o que Israel toca em uma política pós-Hamas em Gaza corre o risco de se tornar tóxico; é preciso planejar para isso. Seus planos precisam entender o que Gaza precisa e reconhecer que o governo de Israel pode não ser o melhor meio de fornecer isso.

Planeje o período de tempo necessário para promover as mudanças fundamentais que interromperão o ciclo de violência que Israel e Gaza infligiram um ao outro nos últimos 50 anos, e não o tempo que os políticos acham que será necessário. Um dos motivos pelos quais o melhor plano pós-guerra do Departamento de Estado para o Iraque, que ainda não foi divulgado, foi rejeitado pela Casa Branca foi o fato de as autoridades do Pentágono argumentarem que um cronograma de três anos era longo demais. Os tomadores de decisão optaram pelo canto da sereia de um ano ou menos e pelo dinheiro inadequado para a reconstrução física ou política, sem levar em conta a realidade de que o rápido e barato estava fadado ao fracasso. Em vez disso, os Estados Unidos gastaram mais sangue e tesouro de 2003 a 2011 e acabaram estrategicamente em pior situação do que se um plano melhor de pós-guerra tivesse recebido os recursos e o tempo necessários desde o início. Uma repetição dos 15 anos de ocupação do sul do Líbano por Israel não é realista nem desejável, mas também não é o padrão mais recente de incursões terrestres rápidas seguidas de retiradas, ou o que chamamos de cortar a grama.

Por fim, lembre-se de que a vitória militar é um ativo cujo poder diminui com o tempo. Se e quando Israel conseguir derrotar o Hamas, use esse tempo limitado com sabedoria. O que você decidir priorizar pode ser tudo o que será feito, portanto, é preciso estabelecer as bases para que etapas construtivas, e não o caos, se sigam. A recuperação de decisões desastrosas no início - como as decisões dos EUA de desmantelar o exército iraquiano e demitir dezenas de milhares de membros do partido Baath a mais do que o necessário de seus empregos no governo, criando assim, em grande parte, a insurgência sunita - é quase impossível.

Escombros de prédios destruídos no bairro de Shijaiyah, na cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza Foto: Adel Hana/AP - 12/10/2023

Então, o que você deve priorizar desde o início? Considere estes seis pontos, por mais difíceis que alguns possam parecer antes mesmo do início de uma guerra terrestre:

Continua após a publicidade

Acabar com a cultura de corrupção econômica do Hamas em Gaza. A corrupção está no centro do que o Hamas usa para manter o povo de Gaza na linha. Isso precisa acabar. Você pode ter a chance de colocar em prática reformas de raiz e de base únicas na integridade pública em contratos governamentais, contratação de serviços públicos e práticas comerciais em Gaza. Ouça o que os residentes de Gaza querem. Os habitantes comuns de Gaza devem ter uma palavra a dizer sobre seu futuro. Mudar o currículo educacional. Essa tem sido a base do Hamas para garantir o ódio duradouro contra Israel. Mas não dê ouvidos às vozes igualmente venenosas em Israel, que exagerariam e prejudicariam reformas educacionais duradouras que funcionariam para Gaza. Atualmente, há muitos especialistas no Oriente Médio e fora dele que têm ideias construtivas para um currículo educacional que seja fiel à história palestina e que atenda aos melhores interesses de uma coexistência duradoura. Encontre um caminho para que os habitantes de Gaza escrevam uma constituição que leve a um Estado mais democrático que possa viver em paz lado a lado com Israel. Israel precisa demonstrar que está comprometido com uma solução de dois Estados. Essa é uma maneira de fazer isso. Mostre aos habitantes de Gaza que Israel está preparado para ajudar Gaza a se reconstruir economicamente. A esta altura do dia 7 de outubro, os israelenses não conseguem conceber prontamente o compromisso com um Plano Marshall para Gaza. Mas Israel precisa refletir sobre as condições que tornariam isso a coisa certa a fazer. A segurança da fronteira de Gaza com a qual Israel possa conviver – e não um cerco – é vital. O fracasso dos EUA em planejar a segurança ao longo da fronteira Irã-Iraque foi uma das falhas mais flagrantes em todo o plano pós-guerra dos EUA. O Irã despejou dinheiro, explosivos e agentes no Iraque, minando qualquer esperança de um governo iraquiano mais estável. É óbvio que as medidas adotadas por Israel desde 2007 não impediram o Irã de financiar, armar e ajudar a treinar o Hamas. Agora, Israel precisa fazer melhor. Mesmo quando as forças terrestres israelenses finalmente se retirarem de Gaza e os habitantes de Gaza começarem a fornecer sua própria força policial, Israel desejará garantir por pelo menos três décadas, da forma mais discreta possível, que nem o Irã nem qualquer outra pessoa tenha a capacidade de contrabandear para Gaza os meios de travar uma guerra. No Departamento de Segurança Interna, ajudei a esboçar esse tipo de plano para a segurança da fronteira israelense-palestina, que poderia ser recuperado do armazenamento e atualizado – e se tornar realidade.

Como David Fromkin escreveu em A Peace to End All Peace, a Europa levou mais de mil anos para resolver a queda do Império Romano. Ninguém deveria se surpreender com o fato de que o Oriente Médio está levando mais de cem anos para resolver a queda do Império Otomano.

Para o funcionário israelense que olha para trás, para a história, e para frente, para o que precisa ser feito: Se o governo de Israel realmente busca, como disse a conta oficial do primeiro-ministro no X (antigo Twitter), “a destruição das capacidades militares e de governo do Hamas e da Jihad Islâmica”, é preciso começar hoje a estabelecer as bases para uma paz mais duradoura. Será difícil, mas não é impossível.

“Não temos escolha”, disse Golda Meir a um público da TV americana em setembro de 1973. “Fazemos tudo o que é realmente impossível – e continuamos vivos.”

* Thomas S. Warrick é membro sênior não residente dos programas do Oriente Médio no Atlantic Council e diretor do Projeto Futuro do DHS do Atlantic Council. Ele atuou no Departamento de Estado de 1997 a 2007 e foi secretário assistente adjunto do Departamento de Segurança Interna para política de contraterrorismo de 2008 a 2019.