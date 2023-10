Por que Israel está agindo desta forma? Leia artigo de Thomas Friedman

Com o Oriente Médio à beira de uma guerra terrestre total, eu estava pensando na manhã de sexta-feira sobre como as duas últimas grandes guerras de Israel têm duas coisas muito importantes em comum: ambas foram iniciadas por atores não estatais apoiados pelo Irã - o Hezbollah do Líbano em 2006 e o Hamas de Gaza agora - depois que Israel se retirou de seus territórios.

E ambos começaram com ataques ousados ao cruzar a fronteira - o Hezbollah matou três e sequestrou dois soldados israelenses em 2006 e o Hamas matou brutalmente mais de 1.300 e sequestrou cerca de 150 civis israelenses, incluindo idosos, bebês e crianças pequenas, além de soldados.

Tropas israelenses, acompanhadas por uma variedade de veículos militares, incluindo tanques de batalha 'Merkava', se reúnem em um local não divulgado ao longo da fronteira com Gaza Foto: ATEF SAFADI/EFE/EPA

Essa semelhança não é uma coincidência. Ambos os ataques foram criados para desafiar as tendências emergentes no mundo árabe de aceitar a existência de Israel na região.

E o mais importante, o resultado desses ataques surpresa e mortais através de fronteiras relativamente estáveis foi que eles enlouqueceram Israel.

Em 2006, Israel respondeu essencialmente ao Hezbollah: “Vocês acham que podem simplesmente fazer loucuras como sequestrar nosso povo e nós trataremos isso como uma pequena disputa de fronteira. Podemos parecer ocidentais, mas o Estado judeu moderno sobreviveu como ‘uma vila na selva’” - foi assim que o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak o descreveu - “porque, se for preciso, estamos dispostos a seguir as regras locais. Não tenha ilusões quanto a isso. Vocês não vão nos expulsar deste bairro”.

Assim, a Força Aérea israelense bombardeou incansavelmente as casas e os escritórios da liderança do Hezbollah nos subúrbios ao sul de Beirute durante os 34 dias de guerra, bem como as principais pontes de entrada e saída da cidade e o Aeroporto Internacional de Beirute. Os líderes do Hezbollah, suas famílias e vizinhos pagaram um preço muito pessoal.

A resposta israelense foi tão feroz que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse em uma entrevista agora famosa, em 27 de agosto de 2006, à estação New TV do Líbano, logo após o fim da guerra: “Não pensávamos, nem mesmo 1%, que a captura (de dois soldados israelenses) levaria a uma guerra nesse momento e nessa magnitude. Se você me perguntasse, se eu soubesse em 11 de julho (...) que a operação levaria a essa guerra, eu a faria? Eu digo que não, absolutamente não”.

De fato, desde 2006, a fronteira entre Israel e Líbano tem sido relativamente estável e tranquila, com poucas baixas em ambos os lados. E, embora Israel tenha sofrido um golpe em termos de imagem global por causa da carnificina que infligiu em Beirute, não ficou tão isolado no mundo ou no Oriente Médio no curto ou no longo prazo como o Hezbollah esperava.

O Hamas deve ter perdido essa lição quando decidiu interromper o status quo em Gaza com um ataque total a Israel no último fim de semana. Isso apesar do fato de que, nos últimos anos, Israel e o Hamas desenvolveram uma forma de coexistência em torno de Gaza que permitiu que milhares de habitantes de Gaza entrassem em Israel diariamente para trabalhar, encheu os cofres do Hamas com ajuda em dinheiro do Catar e deu aos habitantes de Gaza a capacidade de fazer negócios com Israel, com produtos de Gaza sendo exportados por portos marítimos e aeroportos israelenses.

As razões declaradas pelo Hamas para essa guerra são que o governo de Benjamin Netanyahu tem provocado os palestinos com os passeios matinais que o ministro da segurança nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, estava fazendo ao redor da Mesquita Al Aqsa em Jerusalém e com as medidas que ele estava tomando para tornar mais severas as prisões de palestinos. Embora essas ações de Israel tenham sido amplamente vistas como provocações, dificilmente são questões que justificassem o fato de o Hamas colocar todas as suas fichas na mesa como fez no último sábado.

O maior motivo para a ação de agora, que o Hamas não admite, é que ele viu como Israel estava sendo mais aceito pelo mundo árabe e, em breve, possivelmente pelo berço do Islã, a Arábia Saudita. O Irã estava sendo encurralado pela diplomacia do presidente Joe Biden no Oriente Médio, e os palestinos temiam ser deixados para trás.

Assim, o Hamas basicamente disse: “Ok, judeus, nós iremos aonde nunca fomos antes. Lançaremos um ataque total de Gaza que não se limitará aos soldados, mas matará seus avós e massacrará seus bebês. Sabemos que é uma loucura, mas estamos dispostos a arriscar para forçá-los a enlouquecer, com a esperança de que os incêndios queimem toda a normalização árabe-israelense no processo”.

Sim, se você acha que Israel está louco agora, é porque o Hamas lhe deu um soco na cara, humilhou-o e depois arrancou um olho. Portanto, agora Israel acredita que deve restaurar sua dissuasão provando que pode superar a última loucura do Hamas.

Israel aplicará as Regras de Hama - um termo que cunhei anos atrás para descrever a estratégia implantada em 1982 pelo presidente da Síria, Hafez al-Assad, quando os antepassados políticos do Hamas, a Irmandade Muçulmana da Síria, tentaram derrubar o regime secular de Assad iniciando uma rebelião na cidade de Hama.

Assad bombardeou incessantemente os bairros da Irmandade em Hama durante dias, não deixando ninguém sair, e trouxe escavadeiras e nivelou tudo como se fosse um estacionamento, matando cerca de 20 mil pessoas de seu próprio povo no processo. Eu caminhei sobre os escombros semanas depois. Um líder árabe que conheço me contou em particular como, depois disso, Assad deu de ombros laconicamente quando lhe perguntaram sobre o ocorrido: “As pessoas vivem. As pessoas morrem”.

Bem-vindo ao Oriente Médio. Isso não é como uma disputa de fronteira entre a Noruega e a Suécia ou um debate acalorado em Harvard. Deus, como eu gostaria que fosse, mas não é.

Essa guerra entre Israel e Hamas faz parte de uma escalada de loucura que vem ocorrendo nessa vizinhança, mas que se torna cada vez mais perigosa a cada ano, à medida que as armas ficam maiores, mais baratas e mais letais.

Assim como Biden, estou 100% ao lado de Israel contra o Hamas, porque Israel é um aliado que compartilha muitos valores com os Estados Unidos, enquanto o Hamas e o Irã se opõem ao que os Estados Unidos defendem. Essa matemática é bastante simples para mim.

Mas o que torna esta guerra diferente para mim de qualquer outra guerra anterior é a política interna de Israel. Nos últimos nove meses, um grupo de políticos israelenses de extrema direita e ultraortodoxos liderados por Netanyahu tentou sequestrar a democracia israelense à vista de todos. A direita religiosa-nacionalista-assentada, liderada pelo primeiro-ministro, tentou assumir o controle do judiciário israelense e de outras instituições importantes, eliminando o poder da Suprema Corte de Israel de exercer a revisão judicial. Essa tentativa abriu várias fraturas na sociedade israelense. Israel estava sendo levado de forma imprudente por sua liderança à beira de uma guerra civil por causa de uma fantasia ideológica. Essas fraturas foram vistas pelo Irã, pelo Hamas e pelo Hezbollah e podem ter despertado sua ousadia.

Se quiser ter uma ideia dessas fraturas - e da raiva vulcânica contra Netanyahu pela forma como ele dividiu o país antes dessa guerra - assista ao vídeo que se tornou viral em Israel há dois dias, quando Idit Silman, ministra do partido Likud, partido governista de Netanyahu, foi expulsa do Hospital Assaf Harofeh, em Tzrifin, quando foi visitar alguns feridos.

“Você arruinou este país. Saia daqui”, gritou-lhe um médico israelense. “Como você não tem vergonha de fazer outra guerra?”, disse outra pessoa a ela. “Agora é a nossa vez”, a médica pode ser ouvida gritando em um vídeo publicado no X, anteriormente conhecido como Twitter, e relatado pelo The Forward. “Nós estamos no comando. Nós governaremos aqui - direita, esquerda, uma nação unida - sem você. Vocês arruinaram tudo!”

Israel sofreu um golpe surpreendente e agora é forçado a entrar em uma guerra moralmente impossível para enlouquecer o Hamas e, ao mesmo tempo, deter o Irã e o Hezbollah. Choro pelas mortes terríveis que agora aguardam tantos bons israelenses e palestinos. E também me preocupo profundamente com o plano de guerra israelense. Uma coisa é deter o Hezbollah e deter o Hamas. Outra bem diferente é substituir o Hamas e deixar para trás algo mais estável e decente. Mas o que fazer?

Finalmente, porém, assim como estou hoje ao lado do novo governo de unidade de Israel em sua luta contra o Hamas para salvar o corpo de Israel, estarei depois dessa guerra ao lado dos defensores da democracia de Israel contra aqueles que tentaram sequestrar a alma de Israel./The New York Times