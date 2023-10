Guerra Israel-Hamas escancara um mundo sem precedentes; leia artigo de Moisés Naím

Isso é algo novo. Nada parecido com isso jamais aconteceu antes. Depois do choque, da tristeza e da indignação, essa foi a reação instintiva - e correta - que muitos de nós tivemos diante da barbaridade exibida pelo Hamas.

Apesar das inúmeras tragédias que Israel sofreu em seus 75 anos de história de ataques surpresa e ataques terroristas, o país nunca sofreu um ataque de estilo militar contra sua população civil nessa escala.

As cenas que mostram terroristas assassinos andando calmamente pelas ruas e assassinando ou sequestrando indiscriminadamente suas vítimas são cruéis e sem precedentes. Nunca antes o terrorismo atingiu tão ferozmente o coração da sociedade israelense.

Hamas cometeu seus crimes combinando táticas medievais com tecnologias modernas e isso torna muito mais difícil pensar no futuro. Foto: Tsafrir Abayov/AP

O horror da barbárie do Hamas não deve, entretanto, obscurecer nossa visão de outras situações sem precedentes na política israelense. Mesmo antes do ataque, o país estava em meio a uma crise política sem precedentes.

A polarização em Israel é tão profunda que, para formar um governo, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu se dispôs a aceitar as condições radicais exigidas por grupos políticos minúsculos.

Nunca antes os políticos de extrema direita mais virulentos de Israel ou o establishment religioso ultraortodoxo foram incluídos em um governo israelense.

Essas minorias extremistas conseguem impor políticas radicais do governo que afetam o restante da população. Até agora, Israel nunca teve que entrar em guerra com uma sociedade tão dividida.

Mas não é apenas no Oriente Médio que reina o “nunca antes”. O mesmo está acontecendo nos Estados Unidos. Lá, também, um pequeno grupo de congressistas republicanos de extrema direita conseguiu destituir o líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, de sua cadeira no meio de seu mandato - algo que também nunca havia acontecido antes. Na Espanha e em outras democracias, a tirania das minorias gera regularmente novas situações.

Situações sem precedentes não têm a ver apenas com política, guerra ou economia. A mais importante das situações sem precedentes que o mundo está vivenciando hoje é a mudança climática. Nunca antes a temperatura do planeta subiu na proporção em que está subindo hoje. Os cientistas estão alarmados com o avanço desse fenômeno, que está levando a cenários completamente novos.

Também nunca vimos uma crise migratória na escala que estamos vendo na fronteira sul dos EUA ou na bacia mediterrânea da Europa. E estamos apenas começando a entender as maneiras pelas quais a depredação ambiental está alimentando níveis de migração sem precedentes.

No âmbito do sem precedentes, nem tudo é ruim. Nunca antes as pessoas - pelo menos aquelas privilegiadas pelo acesso à tecnologia - puderam trabalhar em casa. O número de pessoas que agora trabalham remotamente é enorme e as consequências não têm precedentes. O número de escritórios vazios em Londres ou nos Estados Unidos atingiu seu ponto mais alto em 20 anos. Nunca antes a distância física foi tão irrelevante para a vida de tantas pessoas.

E no campo da ciência, o “nunca antes” está se multiplicando em um ritmo cada vez maior. Nunca antes a humanidade teve a capacidade de editar com precisão o código genético dos organismos, como possibilitado por tecnologias de ponta como a CRISPR/Cas9, que permite que o DNA de qualquer organismo seja alterado.

E nunca antes nossa capacidade de alterar o código genético foi sutil o suficiente para permitir a manipulação do RNA mensageiro para fins terapêuticos. Isso foi alcançado por Katalin Karikó, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2023, pela pesquisa que levou ao desenvolvimento das modernas vacinas contra a covid-19. E já está começando a ser entendido que a Inteligência Artificial não é apenas mais um software, mas é em si um “nunca antes” histórico que pode acabar com a civilização como a conhecemos.

Neste mundo sem precedentes, mais de tudo está acontecendo, e mais rápido. A geopolítica fragmentada e um ecossistema global abalado representam riscos existenciais para a humanidade, enquanto os avanços na ciência e na tecnologia nos capacitam de maneiras inimagináveis. Tendemos a celebrar esse fato, mas ele tem um lado sombrio: o Hamas cometeu seus crimes combinando táticas medievais com tecnologias modernas.

E para aqueles de nós que vivem nesta época, isso torna muito mais difícil pensar no futuro. Porque, como seres humanos, nossa tendência é sempre tentar prever o que está por vir com base no que já aconteceu. Mas quando muito do que acontece é novo, essa tática tende a falhar.

Enquanto continuarmos olhando pelo espelho retrovisor, o futuro nos escapará.