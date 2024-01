Israel-Hamas: guerra inundou redes sociais de desinformação. Eles correm para contê-las

Nas frenéticas primeiras horas de 7 de outubro, em meio a sirenes estridentes e notícias de tiroteios ao longo da fronteira sul de Israel, Achiya Schatz correu com seu filho pequeno e esposa grávida para um abrigo antiaéreo perto de Tel Aviv.

De certa forma, ele já estava atrasado.

Desde o ataque inicial, os observadores de desinformação na região têm sido sobrecarregados por narrativas infundadas, mídia manipulada e teorias conspiratórias. O conteúdo se espalhou em volumes enormes a uma velocidade incrível: trechos de jogos de vídeo e antigas reportagens noticiosas se passando por filmagens atuais, tentativas de negar fotos autênticas como geradas artificialmente, traduções imprecisas e acusações falsas distribuídas em vários idiomas.

Na neblina da guerra, boatos e mentiras são especialmente perigosos, capazes de adquirir a aparência de fatos e influenciar decisões. Os verificadores de fatos e analistas de desinformação são destinados a ser parte da defesa, oferecendo um exame claro das evidências disponíveis.

Achiya Schatz, à esquerda, diretor do FakeReporter, nos escritórios da organização de rastreamento de desinformação em Tel Aviv, em 26 de dezembro de 2023. (Amit Elkayam/The New York Times)

No entanto, o trabalho é difícil, mesmo para profissionais experientes, que enfrentaram resistência ao combater narrativas falsas e enganosas em várias eleições e uma pandemia. No Oriente Médio, onde os sites de verificação de fatos e as pesquisas sobre desinformação são relativamente incipientes e frequentemente mal financiados, os desafios foram ampliados.

“Não há muitas organizações estabelecidas de verificação de fatos com longos históricos na região, e isso torna as coisas mais difíceis”, disse Angie Drobnic Holan, diretora da International Fact-Checking Network, que apoia verificadores de fatos em todo o mundo. “No local, é uma área nova que precisa de desenvolvimento.”

Muitos verificadores de fatos israelenses e palestinos entraram no campo nos últimos anos. Eles têm feito um trabalho valioso, às vezes sem remuneração, nos últimos meses, tentando descobrir os fatos em uma zona de combate, disse a Sra. Holan. Sua proximidade com o conflito os torna profundamente investidos na verdade e melhor equipados para entender as nuances culturais que a moldam.

Isso também os expõe a acusações de viés. A neutralidade pode ser difícil em uma região onde diferenças políticas e religiosas têm sido intensamente contestadas por gerações, e ainda mais durante uma guerra intensamente polarizadora.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Além disso, o acesso a informações confiáveis é irregular, especialmente em Gaza, onde bombardeios pesados e quedas de energia interrompem os esforços para verificar a veracidade das alegações. Assédio e ameaças aumentaram. A saúde mental deles está em uma posição precária - os verificadores de fatos enfrentam transtorno de estresse pós-traumático causado pela exposição contínua a imagens violentas e gráficas; alguns estão de luto por colegas e parentes que foram mortos. O fardo emocional pressiona Baker Mohammad Abdulhaq, jornalista e verificador de fatos em Nablus, uma cidade palestina na Cisjordânia, a menos de 80 quilômetros de Jerusalém. Oito anos atrás, ele fundou uma iniciativa de verificação de fatos chamada Observatório Tahaqaq, que se traduz como “verificação”. Entre 7 de outubro e 25 de dezembro, ele e sua equipe de nove verificadores de fatos publicaram uma média de quase dois relatórios por dia - quase quatro vezes a taxa de setembro.

Baker Mohammad Abdulhaq, jornalista e fundador da iniciativa de verificação de fatos do Observatório Tahaqaq, em Nablus, Cisjordânia, em 23 de dezembro de 2023.(Samar Hazboun/The New York Times)

Conduzir sua pesquisa tem sido um processo doloroso, às vezes exigindo que eles “testemunhem cenas difíceis em Gaza de crianças e mulheres mortas como resultado de ataques aéreos israelenses”, disse Abdulhaq por e-mail.

“Também nos comunicamos diretamente com suas famílias, coletando testemunhos angustiantes de quem sofre, criando uma pressão psicológica significativa”, disse ele.

O principal público do Tahaqaq é palestino, e a maioria de seus relatórios é escrita em árabe. Muitos não são favoráveis a Israel: Abdulhaq e sua equipe avaliaram alegações imprecisas sobre trocas de prisioneiros e preocupações de que Israel usou fósforo branco contra civis. Tahaqaq, segundo ele, foi alvo de 179 ciberataques tentando desativar o site em 23 de outubro, depois de relatar sobre a explosão fatal no Hospital Árabe Al-Ahli em Gaza City.

Abdulhaq disse que teve algumas interações angustiantes com autoridades israelenses antes de 7 de outubro, incluindo uma detenção de várias semanas em 2018 em uma prisão israelense após retornar de uma conferência sobre questões palestinas no Líbano e receber um prêmio de mídia no Cairo. Ele disse que foi questionado sobre suas atividades jornalísticas e depois liberado sem acusações.

Baker Mohammad Abdulhaq, centro-esquerda, lidera uma reunião de equipe no Observatório Tahaqaq, uma iniciativa de verificação de fatos, em Nablus, Cisjordânia, em 23 de dezembro de 2023. (Samar Hazboun/The New York Times)

O Tahaqaq começou em 2015 como parte da tese de mestrado de Abdulhaq sobre verificação de fatos. Ficou sem dinheiro dois anos depois, mas ressurgiu em 2020 para relatar alegações sobre a Covid-19. Agora, o grupo depende do tempo doado por seus verificadores de fatos e assistência financeira ocasional por meio da Arab Fact-Checkers Network.

A rede, um projeto de três anos administrado pela organização de mídia Arab Reporters for Investigative Journalism, inclui mais de 250 verificadores de fatos do Egito, Iraque, Iêmen e outros lugares. Saja Mortada, a jornalista libanesa responsável pela organização, disse que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas tem sido a crise mais complicada de monitorar em um ano que também incluiu alegações relacionadas à guerra no Sudão, terremotos na Síria e no Marrocos, e tempestades na Líbia.

“Medo e incerteza podem fazer com que informações falsas se espalhem rapidamente, pois as pessoas podem acreditar e compartilhar facilmente coisas que condizem com o que temem ou já pensam”, disse ela.

Os sinais de alerta de tal aumento de desinformação foram imediatamente evidentes para o Sr. Schatz, o pesquisador israelense, em 7 de outubro.

“Eu estava chocado, como todos os outros, mas percebi que é exatamente nesse estado de choque que o pior tipo de coisas se materializa e se torna viral na internet”, disse ele.

Seu grupo, FakeReporter, conta com uma equipe de 14 pessoas para pesquisar e verificar teorias conspiratórias e rumores que circulam nas redes sociais. É conhecido por descobrir uma campanha de desinformação iraniana em 2021 que usava grupos do WhatsApp para semear confusão entre os israelenses. Naquele outono, a organização também descobriu grupos do WhatsApp formados por extremistas israelenses para tentar ataques contra nacionais palestinos. As descobertas do FakeReporter foram citadas tanto em publicações israelenses de esquerda quanto de direita.

O Sr. Schatz chegou à pesquisa de desinformação por meio do ativismo político. Ele se juntou a reservistas israelenses em um grupo que protestava contra a ocupação militar do país nos territórios palestinos e, em 2020, participou junto com milhares de outros israelenses de manifestações contra a corrupção do governo.

Ele começou a notar reivindicações estranhas sobre os manifestantes aparecendo nos grupos do WhatsApp que eram usados para planejar e realizar os comícios. Contas que usavam sintaxe estranha se juntavam ao grupo e rapidamente espalhavam falsas alegações de que os manifestantes estavam sendo pagos ou se reunindo intencionalmente em grandes multidões para espalhar a Covid. Rumores de que o governo israelense estava usando bots online para plantar desinformação circulavam há muito tempo, ele disse, mas eram pouco estudados.

“As táticas eram tão manipuladoras que parecia que algo maior estava acontecendo”, disse ele. Eventualmente, rastreou algumas das postagens enganosas sobre os manifestantes até contas de bots.

Achiya Schatz, diretor da organização de rastreamento de desinformação FakeReporter, com seu cachorro, Drek, em casa em Jaffa, Israel, em 26 de dezembro de 2023 (Amit Elkayam/The New York Times)

Naquele ano, o Sr. Schatz iniciou o FakeReporter com cinco amigos. O projeto pediu a ativistas israelenses que relatassem contas de redes sociais e mensagens de WhatsApp estranhas ou enganosas; milhares de mensagens chegaram. Após um ano de trabalho voluntário em tempo integral, o grupo começou a recorrer a subsídios e doações para ajudar a financiar seus esforços.

O Sr. Schatz disse que relatar desinformação exige que as pessoas deixem de lado a política. Sua equipe recebe alegações para analisar em todo o espectro político, e o grupo começou recentemente a aceitar relatórios em árabe também. Durante o primeiro mês da guerra, o grupo desmascarou imagens que afirmavam mostrar crianças israelenses em gaiolas em Gaza. (As imagens eram antigas, e não estava claro de onde haviam se originado.) Também desmentiu alegações de que Israel havia fabricado, ou usado inteligência artificial, para falsificar as mortes de civis em seu próprio festival de música.

“Trabalhamos duro para nos ater ao que sabemos ou não sabemos e deixar de lado nossas opiniões políticas”, disse o Sr. Schatz. “Especialmente agora, em tempos de guerra, temos que trabalhar com cuidado para não deixar nossas opiniões obscurecerem o que é factual e o que não é.”

