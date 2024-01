Israel não descarta expansão da guerra para o Líbano durante conversa com os EUA

THE WASHINGTON POST - O presidente americano Joe Biden enviou seus principais assessores ao Oriente Médio com um objetivo crucial: impedir a eclosão de uma guerra total entre Israel e o grupo fundamentalista libanês Hezbollah.

Israel deixou claro que considera insustentável a troca regular de tiros entre suas forças e o Hezbollah ao longo da fronteira e pode lançar em breve uma grande operação militar no Líbano. “Preferimos o caminho de um acordo diplomático”, disse o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, na sexta-feira, 5, “mas estamos nos aproximando do ponto em que a ampulheta vai virar”.

As autoridades americanas estão preocupadas com a possibilidade de o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, ver uma luta ampliada no Líbano como fundamental para sua sobrevivência política, em meio a críticas internas sobre o fracasso de seu governo em impedir o ataque do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro, que matou cerca de 1,2 mil pessoas e resultou em cerca de 240 reféns levados para Gaza.

Em conversas particulares, o governo americano advertiu Israel contra uma escalada significativa no Líbano. Se isso acontecesse, uma nova avaliação secreta da Defense Intelligence Agency (DIA) constatou que seria difícil para as Forças de Defesa de Israel (FDI) serem bem-sucedidas porque seus ativos e recursos militares estariam muito dispersos devido ao conflito em Gaza, de acordo com duas pessoas familiarizadas com essas descobertas. Um porta-voz da DIA não fez comentários.

Dezenas de funcionários do governo e diplomatas conversaram com o jornal americano The Washington Post para esta reportagem, alguns sob condição de anonimato para discutir a delicada situação militar entre Israel e o Líbano.

O Hezbollah, um adversário de longa data dos EUA, com combatentes bem treinados e dezenas de milhares de mísseis e foguetes, quer evitar uma escalada maior, de acordo com autoridades americanas, que dizem que o líder do grupo, Hasan Nasrallah, está tentando evitar uma guerra mais ampla. Em um discurso na sexta-feira, Nasrallah prometeu uma resposta à agressão israelense, ao mesmo tempo em que deu a entender que poderia estar aberto a negociações sobre a demarcação de fronteiras com Israel.

O Secretário de Estado Antony Blinken deve chegar a Israel na segunda-feira, 8, onde discutirá medidas específicas para “evitar uma escalada”, disse seu porta-voz, Matt Miller, antes de embarcar em um avião para o Oriente Médio.

Continua após a publicidade

Primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu se reuniu com militares no norte da Faixa de Gaza em 25 de dezembro em meio à críticas sobre usar seu status de líder em tempos de guerra para aumentar sua posição política Foto: Avi Ohayon/AP

“Não é do interesse de ninguém - nem de Israel, nem da região, nem do mundo - que esse conflito se espalhe para além de Gaza”, disse Miller. Mas esse ponto de vista não é aceito de maneira uniforme pelo governo de Israel.

Desde o ataque do Hamas em outubro, as autoridades israelenses têm discutido o lançamento de um ataque preventivo contra o Hezbollah, segundo autoridades americanas. Essa perspectiva tem enfrentado oposição constante dos EUA devido à probabilidade de atrair o Irã, que apoia os dois grupos - uma eventualidade que poderia obrigar os Estados Unidos a responder militarmente em nome de Israel.

As autoridades temem que um conflito em grande escala entre Israel e Líbano supere o derramamento de sangue da guerra entre Israel e Líbano em 2006, devido ao arsenal substancialmente maior de armas de precisão e de longo alcance do Hezbollah. “O número de vítimas no Líbano poderia ser de 300 mil a 500 mil e implicaria em uma evacuação maciça de todo o norte de Israel”, disse Bilal Saab, especialista em Líbano do Middle East Institute, um think tank de Washington.

O Hezbollah pode atacar Israel de forma mais intensa agora, em comparação ao conflito passado, atingindo alvos sensíveis como usinas petroquímicas e reatores nucleares, e o Irã pode ativar milícias em toda a região. “Não acho que isso se limitaria a esses dois antagonistas”, disse ele.

Secretário de Estado Antony Blinken visitou a Turquia no sábado e deve chegar a Israel na segunda-feira Foto: Evelyn Hockstein/AP

A ameaça de um conflito mais amplo continuou a crescer no sábado, quando o Hezbollah lançou cerca de 40 foguetes contra Israel em resposta ao suposto assassinato do líder sênior do Hamas, Saleh Arouri, e de outras seis pessoas em um ataque aéreo nos subúrbios de Beirute, capital do Líbano, dias antes.

Continua após a publicidade

Nas últimas semanas, os tiroteios regulares de Israel com o Hezbollah ao longo da fronteira tornaram-se mais agressivos, atraindo repreensões privadas de Washington, disseram autoridades americanas.

De acordo com a inteligência dos EUA analisada pelo The Post, as FDI atingiram as posições das Forças Armadas Libanesas (LAF, na sigla em inglês), financiadas e treinadas pelos EUA, mais de 34 vezes desde 7 de outubro, disseram autoridades familiarizadas com o assunto.

Os EUA consideram a LAF como a principal defensora da soberania do Líbano e um contrapeso fundamental à influência do Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Em 5 de dezembro, quatro disparos de tanques israelenses resultaram na morte de um soldado da LAF e no ferimento de outros três. Em 8 de dezembro, disparos de artilharia israelense contendo fósforo branco atingiram instalações da LAF, ferindo um soldado da LAF que inalou a fumaça nociva. Em 4 de novembro, o fogo israelense contra uma posição da LAF em Sarda deixou um “grande buraco em uma estrutura da LAF”, de acordo com a inteligência dos EUA. Alguns detalhes desses ataques foram relatados anteriormente pelo canal americano CNN.

O Escritório do Diretor de Inteligência Nacional se recusou a comentar sobre os ataques israelenses, mas o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca confirmou que Washington comunicou a Israel que os ataques à LAF e aos civis libaneses são “completamente inaceitáveis”.

Um funcionário do Conselho de Segurança Nacional disse que o governo Biden tem sido “muito direto e duro” com os israelenses sobre a questão e afirmou que os ferimentos e mortes nas Forças Armadas Libanesas não são aceitáveis.

A autoridade também disse que uma das prioridades é manter a credibilidade das Forças Armadas libanesas e que a comunidade internacional deve fazer tudo o que puder para fortalecê-las e apoiá-las, já que elas seriam um componente vital de qualquer cenário do “dia seguinte” no Líbano, no qual o Hezbollah esteja enfraquecido e represente uma ameaça menor para Israel.

Continua após a publicidade

A autoridade enfatizou, no entanto, que o Hezbollah é uma “ameaça legítima” a Israel e disse que o Estado judeu tem o direito de se defender.

Uma autoridade israelense disse ao The Post que Israel não tem como alvo deliberado as posições da LAF e culpou o Hezbollah por aumentar as tensões. “O Hezbollah começou a disparar contra o território israelense, sem provocação, em 8 de outubro e continuou a fazê-lo diariamente, disparando milhares de projéteis. Israel foi forçado a responder em legítima defesa”, disse a autoridade.

“Como resultado da agressão do Hezbollah, dezenas de milhares de israelenses foram forçados a deixar suas casas. O Estado de Israel não voltará ao status quo anterior à guerra, no qual o Hezbollah representa uma ameaça militar direta e imediata à sua segurança ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano”, acrescentou a autoridade.

Um soldado israelense, vestindo uma jaqueta com uma imagem do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, na mira, em uma posição de artilharia ao longo da fronteira entre Líbano e Israel Foto: ATEF SAFADI/EFE

Ataque

Quando as autoridades israelenses apresentaram pela primeira vez a ideia de atacar o Hezbollah durante os primeiros dias do conflito em Gaza, as autoridades americanas imediatamente levantaram objeções, disse uma autoridade sênior do governo.

Inicialmente, as autoridades israelenses estavam convencidas de que o grupo militante libanês estava por trás da incursão do Hamas e haviam recebido informações ruins de que um ataque do Hezbollah era iminente nos dias seguintes a 7 de outubro, de acordo com duas autoridades sênior dos EUA. Havia um profundo temor em Israel de que o governo não percebesse os sinais de outro ataque violento.

Continua após a publicidade

Biden falava ao telefone até três vezes por dia, disse a autoridade sênior do governo, em parte trabalhando para dissuadir Israel de atacar o Hezbollah - uma medida que teria resultado em “um inferno total”, disse a autoridade. Os profundos temores dos israelenses sobre a ameaça influenciaram a decisão de Biden de voar para Tel Aviv menos de duas semanas após o ataque do Hamas, de acordo com uma das autoridades sênior.

O risco de que Israel possa lançar um ataque ambicioso contra o Hezbollah nunca desapareceu, disseram as autoridades da Casa Branca e do Departamento de Estado, mas houve uma preocupação mais ampla sobre uma escalada nas últimas semanas, especialmente quando Israel anunciou a retirada temporária de vários milhares de soldados de Gaza em 1º de janeiro - uma decisão que poderia abrir recursos para uma operação militar no norte.

“Eles têm mais liberdade para aumentar a escalada”, disse uma autoridade dos EUA.

Outra autoridade dos EUA disse que as forças que Israel retirou de Gaza poderiam ser enviadas para o norte depois de tempo suficiente para descansar e se preparar para outra onda de combate. Mas a força aérea israelense também está sobrecarregada, tendo realizado ataques constantes desde o início da guerra em outubro, disse a autoridade, explicando a avaliação da Defense Intelligence Agency de que uma escalada no Líbano dispersaria as forças israelenses.

Os pilotos estão cansados e os aviões precisam passar por manutenção e reforma, disse o funcionário. Eles enfrentariam missões mais perigosas no Líbano do que em Gaza, onde o Hamas tem poucas defesas antiaéreas para abater aviões de ataque.

Na quinta-feira, 4, Biden enviou o enviado especial Amos Hochstein a Israel para trabalhar em um acordo para reduzir as tensões na fronteira libanesa-israelense. O objetivo de curto prazo é desenvolver um processo para iniciar a negociação de um acordo de demarcação de terras que poderia delinear onde e como os dois lados posicionam forças ao longo da fronteira em um esforço para estabilizar a situação.

Autoridades norte-americanas e francesas estão discutindo uma proposta para que o governo libanês assuma o controle de parte da fronteira entre Líbano e Israel, em vez do Hezbollah, para ajudar a aliviar as preocupações israelenses, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as conversas.

Continua após a publicidade

A Casa Branca não quis dar detalhes sobre o plano.

“Continuamos a explorar e a esgotar todas as opções diplomáticas com nossos parceiros israelenses e libaneses”, disse o funcionário do Conselho de Segurança Nacional. “Fazer com que os cidadãos israelenses e libaneses voltem para suas casas e vivam em paz e segurança é de extrema importância para os Estados Unidos.”

As autoridades dos EUA admitem que é improvável que o Hezbollah concorde com um acordo de fronteira enquanto muitos palestinos em Gaza estiverem sendo mortos ou feridos como resultado da campanha militar de Israel no local.

Dentro do governo, há percepções diferentes sobre o interesse de Netanyahu em uma solução negociada para o conflito com o Hezbollah. Uma autoridade sênior dos EUA disse que a promessa do líder israelense de criar uma “mudança fundamental” para lidar com os combates na fronteira com o Hezbollah é mera fanfarronice com o objetivo de extrair concessões do grupo libanês. Outros disseram que, se a guerra de Gaza terminar amanhã, a carreira política de Netanyahu terminará com ela, incentivando-o a ampliar o conflito.

“A lógica política de Netanyahu é se recuperar após o fracasso histórico de 7 de outubro e ter algum tipo de sucesso para mostrar ao público israelense”, disse Saab, o especialista em Líbano. “Não sei se ir atrás do Hezbollah é a maneira certa de fazer isso, porque essa campanha será muito mais desafiadora do que a de Gaza.”

Quando perguntado se os incentivos políticos estão impulsionando as ambições militares de Netanyahu, um alto funcionário do governo israelense disse apenas que “o primeiro-ministro continuará a tomar as medidas necessárias para proteger Israel e seu futuro”.

Antes de voar para a Jordânia, Blinken disse que reduzir as tensões na fronteira “é algo em que estamos trabalhando ativamente”.

Continua após a publicidade

“É claramente um interesse fortemente compartilhado” entre os países da região, disse ele.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.