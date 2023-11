Israel deve concordar com um cessar-fogo? Leia a opinião de sete analistas

O número de mortos nos ataques israelenses em Gaza passou de 10 mil. O governo e os militares israelenses continuam concentrados em seu objetivo declarado de eliminar a ameaça representada pelo grupo terrorista Hamas após o atentado de 7 de outubro no sul de Israel, durante o qual mais de 1.400 pessoas foram mortas. Mas, em todo o mundo, há sinais de preocupação crescente com os custos para a população palestina.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, rejeitou de forma decisiva um cessar-fogo, dizendo que “este é um momento de guerra”. As organizações humanitárias internacionais estão chamando a atenção para a escala assustadora do sofrimento dos civis. Philippe Lazzarini, chefe da Agência de Assistência e Trabalho da ONU, disse ao Conselho de Segurança que “um cessar-fogo humanitário imediato se tornou uma questão de vida ou morte para milhões de pessoas”. Na quarta-feira, até mesmo o presidente americano Joe Biden - que tem se destacado com seu firme apoio a Israel - pediu uma “pausa” humanitária.

Pedimos a vários comentaristas da região que compartilhassem suas perspectivas sobre o assunto. Eis as respostas:

Civis palestinos procuram por sobreviventes após um bombardeio aéreo israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza Foto: Mohammed Dahman / AP

Uma pausa humanitária, mas nada mais

Yossi Beilin*

Os civis palestinos estão sofrendo no sul de Gaza, e Israel deveria concordar com uma pausa humanitária muito curta - mas não com um armistício.

Eu me odeio por escrever isso. Durante toda a minha vida, tentei encontrar pontos em comum entre israelenses e palestinos, mas essa guerra deve terminar com a expulsão do Hamas do poder na Faixa de Gaza. Um longo cessar-fogo pode ajudar esse movimento semelhante ao Estado Islâmico a permanecer no poder.

O Hamas, ao contrário da Organização para a Libertação da Palestina, liderada pelo Fattah, nunca concordou com o princípio de uma solução de dois Estados, nunca reconheceu Israel e nunca aceitou os Acordos de Oslo de 1993 (embora tenha sido eleito para o Conselho Legislativo Palestino de acordo com esse acordo). O Hamas tomou o controle de Gaza da Autoridade Palestina pela força bruta em 2007.

O Hamas mostrou sua face monstruosa no mês passado, assassinando pelo menos 1.400 israelenses inocentes - homens, mulheres, idosos, crianças pequenas, famílias inteiras - deixando muitos dos corpos mutilados ou desmembrados.

Uma mulher coloca panfletos dos civis israelenses que foram sequestrados em Tel-Aviv após o ataque terrorista do grupo Hamas, no dia 7 de outubro Foto: Ariel Schalit / AP

Enquanto continuar a tomar e manter como reféns não apenas os 240 israelenses, mas também os habitantes da Faixa de Gaza, o Hamas fará o que puder para frustrar qualquer plano de paz baseado em uma solução de dois Estados.

A liderança do Hamas em Gaza deve ser substituída, de preferência pela Autoridade Palestina. Se isso for impossível, seu lugar pode ser ocupado por uma administração árabe por um ou dois anos.

Depois que a liderança do Hamas for substituída, somente a Autoridade Palestina será deixada para representar os palestinos. Um futuro governo israelense (que sucederia o atual liderado por Netanyahu, que provavelmente não durará muito mais tempo) deve aproveitar a oportunidade para negociar um tratado de paz permanente.

Graças às muitas negociações que ocorreram ao longo dos anos, os dois lados sabem de cor as respostas para todas as questões principais. Não deveria levar séculos para se chegar a um acordo permanente - idealmente, um acordo baseado na ideia de uma confederação entre dois estados soberanos e independentes.

No entanto, se Israel interromper a guerra agora, deixando o Hamas no poder, será muito difícil pensar em alcançar uma solução pacífica em um futuro próximo.

* Yossi Beilin é ex-ministro da Justiça de Israel e co-iniciador do Processo de Oslo

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversa com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah Foto: Jonathan Ernst/ AP

A matança precisa acabar

Ahmed Alnaouq*

Na semana passada, Israel bombardeou a casa da minha família em Gaza, matando meu pai, bem como dois irmãos, três irmãs e todos os seus filhos, em um piscar de olhos. Um amigo descreveu seus corpos como “sacos de carne” - um braço aqui, uma perna ali.

Escrevo para vocês em luto. Mesmo agora, nós, palestinos, não temos o luxo de lamentar. Em vez disso, somos sobrecarregados com a responsabilidade de falar, de comunicar a extensão do nosso sofrimento e a injustiça praticada contra nós.

Portanto, primeiro, devo dizer o seguinte: Exigimos um cessar-fogo imediato. Exigimos o levantamento do cerco israelense a Gaza e a restauração da eletricidade, do combustível, da água e dos alimentos. E exigimos acesso humanitário desimpedido, de acordo com as leis internacionais.

Hoje, a palavra “genocídio” está sendo amplamente utilizada. Não consigo pensar em outra palavra que capte a magnitude do que Israel, uma potência militar com armas nucleares, continua a fazer contra uma população cativa de crianças e refugiados. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse em voz alta e tranquila: “Gaza não voltará a ser o que era antes”, disse ele. “Eliminaremos tudo.”

Palestino carrega feridos após bombardeio israelense em Rafah, Faixa de Gaza Foto: Eyad Baba / AP

Mas nós, palestinos, já sabíamos o que Gallant tinha em mente. Encurralados em Gaza nos últimos 17 anos, sobrecarregados com desemprego em massa e pobreza - mesmo antes de o fósforo branco encher os céus, ou antes de ficarmos esmagados sob os escombros - não conseguíamos respirar. Éramos mantidos em cativeiro como prisioneiros que nunca haviam cometido um crime ou abatidos quando tentávamos protestar pacificamente contra nosso encarceramento.

Nossos 1 milhão de filhos nunca saíram da jaula militarizada de Israel e não conhecem nada além do zumbido dos drones no céu que rastreiam todos os seus movimentos.

Na semana passada, perdi tudo. Mas não busco vingança. Não há “solução militar” aqui, apenas uma responsabilidade coletiva para finalmente conceder aos palestinos o que eles exigem há décadas, o que lhes é devido: justiça, liberdade e seus direitos básicos como seres humanos.

*Ahmed Alnaouq é o diretor da We Are Not Numbers, que une escritores palestinos a mentores no exterior

Cessar-fogo? Não tão rápido

James Jeffrey*

Em termos abstratos, os cessar-fogos parecem desejáveis, nem que seja para interromper a matança. Mas em guerras existenciais, como a que Israel está travando hoje, eles são apenas uma opção quando se consideram os interesses nacionais e, potencialmente, a sobrevivência do Estado.

Os cessar-fogos geralmente ocorrem quando as partes em conflito decidem simultaneamente que acabar com a luta traz mais benefícios do que continuar. Um deles ocorreu na Coreia em 1953 e outro no Kuwait em 1991.

Em Gaza, o Hamas busca um cessar-fogo para preservar suas capacidades de combate e solidificar sua vitória de 7 de outubro. Mas Israel rejeita um cessar-fogo, citando os Estados Unidos após Pearl Harbor, pois considera a destruição do Hamas viável e essencial para sua segurança.

Israelenses pedem por um cessar-fogo na Faixa de Gaza em um protesto em Tel-Aviv, Israel Foto: Bernat Armangue / AP

Jerusalém não é indiferente às preocupações com as vítimas civis. Mas ela coloca a guerra de Gaza dentro de uma luta maior que envolve seu inimigo Irã, que instiga conflitos no Líbano, na Síria e no Iêmen, além de Gaza. Assim, Israel teme que o abandono de sua luta antes que o Hamas seja amplamente destruído não apenas geraria mais tarde um 7 de outubro maior - talvez incluindo o Hezbollah libanês e até mesmo o Irã - mas também avançaria a agenda regional do Irã e, portanto, produziria mais assassinatos em massa e Estados falidos.

Com menos frequência, os cessar-fogos resultam do poderoso patrocinador de um combatente que o pressiona a encerrar a luta. Os Estados Unidos, como o principal apoiador de Israel e impedidor da intervenção iraniana, são a única força externa que poderia restringi-lo. O governo Biden, até o momento, rejeitou a defesa do cessar-fogo, mas parece estar vacilando. Os Estados Unidos não têm interesses existenciais na guerra, e um cessar-fogo amenizaria muitas de suas preocupações: o destino dos reféns, os perigos de uma escalada maior, a ameaça de uma instabilidade regional mais ampla e o compartilhamento da culpa internacional pelas mortes de civis. Mas outros fatores restringem Washington. Biden sabe que reduzir o apoio a um parceiro em apuros poderia enfraquecer o sistema de segurança coletiva já sob pressão da Rússia, da China e do Irã.

Além disso, Washington deve considerar que, diferentemente da Guerra do Líbano em 2006, uma Israel em luta existencial pode rejeitar uma exigência de cessar-fogo dos EUA. Será que Biden colocaria Israel em perigo, incentivaria o Irã e prejudicaria a segurança coletiva ao retirar os grupos de ataque dos porta-aviões e interromper o fluxo de armas?

* James Jeffrey atuou como oficial do Serviço de Relações Exteriores em sete administrações dos EUA, mais recentemente como representante especial para o engajamento na Síria e enviado especial para a Coalizão Global para Derrotar o ISIS.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversa com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em visita a Tel-Aviv, Israel Foto: Miriam Alster/EFE

Biden pode acabar com a matança

Laila El-Haddad*

Na hora que levarei para terminar de escrever este artigo, mais quatro crianças palestinas terão sido mortas pelo exército israelense em Gaza - assim como tem acontecido a cada hora nas últimas três semanas. Isso não é uma hipérbole. É um fato, e Biden pode impedir isso.

As crianças representam mais de 40% dos 10.000 palestinos mortos por bombas israelenses desde 7 de outubro. Nesta semana, os israelenses acrescentaram centenas de outras vítimas ao número de mortos ao realizar uma série de ataques devastadores no campo de refugiados de Jabalya.

As mortes de civis resultantes não são um “preço da guerra”, como Biden disse de forma tão insensível. Tampouco há qualquer justificativa para bombardear hospitais, escolas, instalações da ONU, igrejas e mesquitas, ou arrasar bairros inteiros, ou cortar alimentos, água e eletricidade de uma população civil já traumatizada por 55 anos de ocupação militar violenta, 16 anos de um cerco sufocante e ilegal, além de bombardeios anteriores.

Criança palestina recebe atendimento médico em um hospital após um bombardeio aéreo israelense em Khan Younis, Faixa de Gaza Foto: Fatima Shbair / AP

Em um discurso televisionado, quando Israel estava lançando sua invasão terrestre, Netanyahu enquadrou o ataque militar de Israel a Gaza como uma guerra santa, citando a história bíblica dos amalequitas - que foram escolhidos para serem aniquilados até o último homem, mulher e criança. Netanyahu ameaçou anteriormente transformar partes de Gaza “em escombros”, que é exatamente o que Israel vem fazendo. Um porta-voz militar israelense admitiu que os militares estavam desconsiderando a “precisão” em favor de “danos e destruição”. Milhares de palestinos foram obrigados a deixar suas casas no que é efetivamente um ato de limpeza étnica.

No entanto, “cessar-fogo” parece ter se tornado um palavrão para Biden e outros líderes ocidentais. Subjacente a isso está a implicação racista de que a vida de um grupo de pessoas, os israelenses, é mais importante do que a de outro, os palestinos. Esse tipo de raciocínio perigoso também sustenta que Israel só pode alcançar a paz por meio da força - subjugando os palestinos e negando-lhes para sempre sua liberdade e seus direitos.

Essa postura é tão ilusória quanto míope. A declaração de um cessar-fogo é um imperativo estratégico, político e moral que oferece nossa principal chance de evitar uma conflagração total na região e fora dela - algo que, em última análise, seria contrário aos interesses dos EUA. No entanto, o mais importante é a necessidade primordial de acabar com as mortes de civis, principalmente para o bem das crianças que são mortas a cada hora. Não há tempo a perder.

* Laila El-Haddad é autora, ativista social, analista e jornalista palestina

Um cessar-fogo seria uma vitória para o Hamas

Yaakov Katz*

A concordância de Israel com um cessar-fogo na Faixa de Gaza seria uma vitória para o grupo terrorista palestino, que matou mais de 1.400 israelenses em 7 de outubro das formas mais brutais conhecidas pela humanidade, e enviaria uma mensagem a outros terroristas de que a violência e o massacre de civis são recompensados.

Um cessar-fogo deixaria o Hamas com a maioria de seus combatentes vivos, com a maior parte de sua infraestrutura militar em Gaza (incluindo sua extensa rede de túneis) intacta e ainda em posse dos 240 reféns que sequestrou de Israel. Para garantir que o Hamas não possa mais atacar Israel, será necessário não apenas destruir as capacidades militares do Hamas, mas também remover o Hamas de uma posição de governo na Faixa de Gaza.

Residentes do Kibutz Kfar Aza, um dos que mais sofreram com os ataques do grupo terrorista Hamas, protestam pela libertação dos reféns israelenses que estão na Faixa de Gaza Foto: Abir Sultan / EFE

Seria um erro catastrófico para Israel concordar com um cessar-fogo, especialmente porque os líderes do Hamas declararam abertamente que planejam continuar atacando o Estado judeu até que ele seja aniquilado. Os dias em que Israel ouvia ameaças do Hamas e achava que poderia contê-las acabaram. Depois de 7 de outubro, o povo israelense sabe disso.

A única proposta de cessar-fogo que Israel precisaria considerar seriamente seria aquela que incluísse a libertação de todos os reféns em troca do fim da ofensiva terrestre de Israel. Essa seria uma oferta que o governo israelense teria dificuldade em rejeitar e levaria a um debate interno significativo.

Os objetivos de Israel não podem ser alcançados por meio de um cessar-fogo, como os que encerraram as rodadas anteriores de combate entre Israel e o Hamas. É necessário um esforço internacional que leve à criação de uma nova liderança em Gaza e impeça o Hamas de reconstruir suas capacidades. Somente assim Israel estará seguro.

* Yaakov Katz, membro sênior do Jewish People Policy Institute, é ex-editor-chefe do Jerusalem Post.

A terrível situação de Israel

Lawrence Freedman*

De acordo com Netanyahu, não pode haver cessar-fogo até que a operação militar de Israel tenha atingido seus objetivos. Isso não é simples. Não está claro como Israel pode conseguir uma Gaza livre do Hamas e garantir que ela continue assim.

O Hamas está suficientemente inserido na sociedade palestina para se regenerar com o tempo, mesmo que sua infraestrutura de governo esteja degradada. O mais importante é que Israel não consegue - e sabe que não consegue - substituir o Hamas por um governo alternativo. Portanto, mesmo que Israel achasse que era hora de encerrar a operação, não haveria ninguém com quem negociar um cessar-fogo.

As autoridades israelenses disseram que a operação poderia durar meses. Na prática, é improvável que ela possa continuar por tanto tempo. Mesmo que a economia de Israel consiga sustentar o nível de mobilização e a perturbação geral que a guerra traz, o sofrimento do povo palestino já é motivo de preocupação internacional. Além disso, algumas das pessoas presas em Gaza são reféns, incluindo muitos estrangeiros. A pressão sobre Israel só se intensificará.

Palestinos da Cisjordânia carregam o corpo de Abdullah Migbel, de 16 anos, que foi morto em confronto com as forças israelenses em Hebrom Foto: Hazem Bader/AFP

Uma intensa diplomacia internacional está em andamento com a incursão israelense em Gaza como pano de fundo, grande parte dela envolvendo conversas entre países árabes e ocidentais. Eles estão discutindo não apenas o alívio da crise humanitária, mas também a contenção da guerra, garantindo que o Irã e seus clientes, especialmente o Hezbollah, com sede no Líbano, não se envolvam. Eles também estão se esforçando para encontrar um modelo de como Gaza será governada após a guerra - um modelo que exclua o Hamas.

Deve-se observar que, mesmo que o Hamas consiga sobreviver e permanecer no poder, o esforço de reconstrução estará além de sua capacidade ou de seus recursos. Dada a responsabilidade do grupo por provocar o conflito por meio de suas ações em 7 de outubro, haverá uma pressão contínua para negar-lhe financiamento, deixando para as agências internacionais e instituições de caridade o desembolso dos fundos alocados para a reconstrução.

O cenário mais otimista é aquele em que um pacote, apoiado pelos principais países árabes e ocidentais, está disponível e pode ser implementado assim que Israel interromper sua operação militar. O cenário menos otimista é que a diplomacia se mostre tão inconclusiva quanto a ação militar de Israel.

* Lawrence Freedman é professor emérito de estudos de guerra no King’s College de Londres e escreve no Substack “Comment Is Freed”.

Uma pausa que continua

Matthew Duss*

A campanha de bombardeio israelense lançada na esteira do brutal pogrom do Hamas em 7 de outubro matou mais de 9.000 pessoas em Gaza, cerca de 40% delas crianças, em uma comunidade que já suportou décadas de ocupação e bloqueio. Embora o governo israelense tenha o direito e a responsabilidade de proteger seu povo, ele não tem o direito de cometer um massacre, que é o que o mundo está testemunhando.

A pressão está aumentando para que essa carnificina seja interrompida. Alguns pediram um cessar-fogo, outros uma trégua, outros ainda uma “pausa humanitária”, para a qual o governo Biden já manifestou apoio. Seja qual for o termo que se prefira usar, essa interrupção, que começa como uma medida temporária, mas que pode ser estendida, é vitalmente necessária para evitar mais perdas de vidas em grande escala.

Um cessar-fogo também ajudaria a acalmar as tensões na Cisjordânia - onde os colonos israelenses aceleraram sua campanha de expulsão e 130 palestinos foram mortos pelas forças israelenses desde 7 de outubro - e em outras partes da região, reduzindo o risco de uma nova escalada, algo que o governo Biden claramente e com razão está tentando evitar.

Soldados israelenses escoltam colonos israelenses na Cisjordânia após protestos pelo ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro Foto: Jaafar Ashtiyeh/ AFP

Embora a esperança seja que esse cessar-fogo seja estendido, vale a pena observar que um cessar-fogo não é um tratado de paz. Ao contrário das alegações de que tal medida só beneficiaria a capacidade do Hamas de se rearmar (algo que mais de 15 anos de bloqueio e várias guerras anteriores contra Gaza não conseguiram evitar), um cessar-fogo é uma medida ad hoc sob a qual os combatentes não renunciam ao seu direito de retomar as operações militares se outros esforços para encerrar permanentemente um conflito armado falharem.

Mas essa medida é necessária neste momento para salvar vidas e, possivelmente, abrir caminho para salvar mais.

* Matthew Duss é vice-presidente executivo do Center for International Policy. Foi assessor de política externa do senador Bernie Sanders (I-Vt.) de 2017 a 2022.