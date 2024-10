Kamala é vista como a ‘candidata da mudança’ nos Estados Unidos, diz pesquisa do ‘New York Times’

Os dois candidatos ainda estão empatados tecnicamente, mas a pesquisa mostra que Kamala passou a liderar a corrida presidencial contra Trump, com 49% contra 46% do republicano. Esta é a primeira vez que Kamala toma a dianteira contra o republicano em uma pesquisa do The New York Times em parceria com a Siena College desde julho, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saiu da corrida presidencial e os democratas passaram a apoiar a candidatura da vice-presidente.

Na última enquete do Times/Siena, publicada no dia 19 de setembro, após o provável único debate entre os candidatos presidenciais, Trump e Kamala estavam empatados, com 47% cada.