Kate Middleton é aplaudida na final de Wimbledon em rara aparição após câncer; assista ao vídeo

Ela esteve no estádio para acompanhar a final masculina entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz. “Uma maravilhosa recepção na tribuna central para nossa patrona, sua alteza real, a princesa de Gales”, informou o perfil oficial do torneio nas redes sociais.

Sorridente, Middleton acenou ao público antes do começo da partida. A princesa tem 42 anos e é casada com o sucessor do trono britânico, William. Desde fevereiro último, ela passa por um tratamento para curar um câncer descoberto no mês anterior. Até hoje, não se sabe qual tipo de câncer da princesa.