Kremlin acusa Biden de tentar frustrar esforços de Trump para acordo na Ucrânia

Entre as ações recentes dos EUA, Peskov destacou a autorização para que Kiev utilize mísseis de longo alcance ATACMS contra alvos em território russo. Segundo ele, essa medida seria parte de uma estratégia para “deixar uma herança que limite as opções do próximo governo”. Além disso, o porta-voz russo sugeriu que as decisões americanas poderiam estar ligadas à derrota dos democratas nas eleições. “De muitas maneiras, sim”, respondeu ao ser questionado se as ações de Biden seriam uma espécie de vingança política.

Embora tenha apontado possíveis dificuldades criadas pelo governo Biden, o Kremlin evitou demonstrar otimismo em relação a uma presidência de Donald Trump. “Não estamos usando óculos cor-de-rosa”, declarou Peskov, acrescentando que é cedo para avaliar se Trump realmente alterará a política externa americana. Durante sua campanha, Trump prometeu resolver o conflito rapidamente, mas não detalhou como pretende alcançar esse objetivo.

As declarações de Peskov foram feitas em meio a uma escalada de tensões entre Rússia e o Ocidente. Nos últimos dias, Moscou testou um novo míssil estratégico e anunciou atualizações em sua doutrina nuclear, medidas que o porta-voz justificou como uma resposta à “escalada sem precedentes promovida pelo Ocidente, liderado pelos Estados Unidos”. Trump, que tomará posse em 20 de janeiro de 2025, herdará um cenário de relações extremamente deterioradas entre Washington e Moscou, além de um conflito que já ultrapassa mil dias.